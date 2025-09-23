Vilarello lanza un club de lectura en su aula
El Aula Naturaleza de la cafetería de Vilarello acoge una nueva iniciativa: un club de lectura. Los horarios de reunión abarcan los domingos de 11.00 a 12.00 y los lunes de 19.00 a 20.00 horas. El primer día de actividad será este domingo con grupos de 15 personas como máximo.
Suscríbete para seguir leyendo
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Diego Marín: «Mi pan es como Coca Cola, lo imitan, pero es inigualable»
- Una vecina de Renza denuncia desde hace años los ruidos de la terraza de un bar
- Vivir de alquiler en Vilagarcía: seguros de impago, avales y 700 euros de media
- Precintado el taller de pirotecnia de Catoira
- La ría de Arousa termina la campaña estival con la mitad de marisco que hace tres años
- Un hombre armado atraca una gasolinera de Rubiáns
- Detienen por violencia de género a un hombre con antecedentes en Vilagarcía
- A Lanzada también es para el otoño