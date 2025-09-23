Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vilarello lanza un club de lectura en su aula

Hugo de Dios

El Aula Naturaleza de la cafetería de Vilarello acoge una nueva iniciativa: un club de lectura. Los horarios de reunión abarcan los domingos de 11.00 a 12.00 y los lunes de 19.00 a 20.00 horas. El primer día de actividad será este domingo con grupos de 15 personas como máximo.

