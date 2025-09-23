Vilanova pide permiso para llevar un control de las depredadoras «ouxas»

El marisqueo a pie de Vilanova se ha encontrado con un nuevo contratiempo que amenaza con una importante caída de ingresos a las mariscadoras. Al cese de actividad y a los problemas de vertidos que sufrieron en O Ariño se le ha sumado ahora la presencia masiva de «ouxas» en sus bancos marisqueros, una presencia que está esquilmando la producción por completo, tanto aquella que ya podría retirarse para su comercialización en lonja como la del futuro.

Así lo reconoce el presidente del marisqueo a pie, Óscar Fernández, que en el día de ayer se encontró con gran parte del banco marisquero de O Bote sur totalmente arrasado por las «ouxas», lo que supone «un golpe muy duro para todos nosotros ya que están arrasando zonas marisqueras en las que no estamos trabajando a la espera de abrirlas para la campaña de Navidad». No es la primera vez que el pósito de Vilanova se encuentra con una de estas situaciones. No en vano, las «ouxas» ya arrasaron el banco marisquero de O Castelete hace algunos meses, pero lo que si tienen claro en el pósito vilanovés que «no podemos seguir así, porque nos vamos a quedar sin nada; es desesperante cuidar los bancos marisqueros, regenerarlos para que sean productivos y garantizar ingresos a los mariscadores y llegar una mañana y encontrarte conque no queda absolutamente nada a lo que echarle mano, porque las ‘ouxas’ se lo han llevado todo por delante».

Fernández ha remitido un escrito a la Consellería do Mar para que autorice la captura de «ouxas» a fin de reducir de forma importante su número en el interior de la ría, donde no tienen ningún tipo de depredador, lo que está provocando que «su población se haya incrementado de forma importante en el interior de la ría de Arousa, convirtiéndose en una de las amenazas más importantes que sufre el marisqueo», explica el presidente de los mariscadores. Este también lamenta que no esté permitida su captura, «aunque sea tan solo para un mínimo control de la población, una medida que ayudaría, y mucho, a frenar el problema que causan en los bancos marisqueros porque, cuando llegan a uno, no paran hasta arrasarlo por completo». Insiste en que «lo único que reclamamos es que nos permitan realizar un control de la población para evitar todos los problemas y las pérdidas que nos está causando y que vienen a sumarse a todo lo que está sufriendo el marisqueo en estos últimos años».

Las «ouxas» no son comestibles y no tienen ningún tipo de aprovechamiento pesquero, lo que estaría ayudando a que su población se haya multiplicado en los últimos años, amenazando no solo los bancos marisqueros que gestiona la Cofradía de Vilanova de Arousa, sino también los de otras entidades que también han reportado importantes pérdidas económicas a causa de su actividad.

Las «ouxas» (de nombre científico Myliobatis aquila) son unas rayas marinas conocidas también como raya águila, y que lleva años causando quebraderos de cabeza a los mariscadores de la ría de Arousa. Se trata de un voraz depredador de bivalvos, sobre todo almejas y berberechos, y sus poblaciones no han parado de crecer los últimos años porque no tienen depredadores naturales y carecen de interés comercial. Es más, están protegidas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza porque figuran como especie vulnerable.

En su día, se ensayó en la ría de Arousa la colocación de grandes redes, para evitar su llegada hasta los bancos de marisco, y aunque el experimento parecía funcionar, exigía a los pescadores una dedicación casi diaria, pues había que acudir cada poco tiempo a retirar las algas de los aparejos, por lo que se demostró inviable. Se propuso también el traslado de bancos de «ouxas» fuera de las rías, a otros puntos de la costa donde no hiciesen tanto daño. Las cofradías llevan prácticamente dos décadas reclamando soluciones para este problema. Las primeras investigaciones de la Xunta datan de 2007, pero hasta ahora de poco han servido, ya que las poblaciones de «ouxa» van a más.