Valga suma 700.000 euros más para su proyecto de mejoras deportivas

El Concello de Valga consigue cerrar la financiación para las mejoras en sus principales instalaciones deportivas tras lograr la concesión de los 700.000 euros restantes por parte de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes.

Con esta ayuda, cuya solicitud ya fue anunciada por el alcalde, José María Bello Maneiro, durante el pleno de la semana pasada, se completan los fondos necesarios para financiar el proyecto de 1,4 millones de euros elaborado por el Concello.

Se acometerán trabajos en el pabellón municipal de Beiro, en Cordeiro, en el campo de fútbol municipal de Baño y en las instalaciones de Campaña.

Además de los 700.000 euros de la consellería, para sacar adelante este proyecto Valga cuenta con un préstamo sin intereses de 700.483 euros del Fondo de Cooperación de la Xunta.

La firma de este acuerdo por parte del alcalde, y la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Allegue, tuvo lugar la semana pasada.