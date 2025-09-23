El PSOE lleva los problemas del colegio Torre-Illa al Parlamento

La situación del colegio Torre-Illa regresa al Parlamento un año después, de la mano del PSOE, para reclamar que se acometan las actuaciones necesarias que viene reclamando el Concello desde hace años. Será mañana, en la Comisión de Educación, cuando el PSOE plantee a la Consellería una serie de preguntas para conocer si existe o no intención de reformar unas instalaciones que llevan tiempo acumulando problemas y que necesitan ser modernizadas cuanto antes.

El centro, con más de medio siglo de vida, tiene una serie de deficiencias que siguen sin corregirse, una de las más importantes es la presencia de amianto en el tejado de uno de sus pabellones. El alcalde de la localidad, Luis Arosa, insiste en que hace tiempo que solicitó una entrevista con Educación para buscar soluciones a esta y otras muchas deficiencias estructurales que presenta el inmueble, pero «nunca se han dignado a recibirme mientras vemos como invierten millones en municipios vecinos, olvidándose de las necesidades que tenemos».

Además de la presencia de amianto en el tejado del pabellón más antiguo del centro, el regidor también recuerda que entre las deficiencias se encuentra la falta de accesibilidad en el pabellón de quinto, al que no pueden acceder las personas con movilidad reducida al no contar con ascensor». También incide en la aparición de goteras en varios puntos que «ya se han convertido en una constante debido a la no intervención de la Consellería a la hora de repararlas».

No es la primera vez que el PSOE lleva una iniciativa sobre el colegio Torre-Illa al Parlamento. Lo hizo hace justo un año, pero fue rechazada por el Partido Popular. Desde entonces, en el colegio se han reparado los baños de uno de los pabellones que eran muy antiguos, pero «sigue habiendo humedades y un importante problema de accesibilidad que debe ser solucionado cuanto antes, por eso regresamos con esta intervención parlamentaria», explica Arosa.

Hace unas semanas, la parlamentaria del PSOE Paloma Castro se acercó a las dependencias del centro para conocer de primera mano las deficiencias que presenta el recinto y articular la propuesta parlamentaria que defenderá mañana en comisión. Para la diputada, «la Xunta del PP tiene una serie de asignaturas pendientes» con este municipio y su partido las reclamará en la cámara gallega, empezando por el caso del colegio porque «los niños isleños también tienen derecho a estar en igualdad de condiciones respecto a otros ayuntamientos». Ya registraron una iniciativa y seguirán con el arreglo del paseo de O Cantiño y una aportación para la millonaria obra de la EDAR, entre otras.