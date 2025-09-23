Pontecesures lanza ayudas de 80 y 100 euros para el arranque del nuevo curso

Las familias de Pontecesures ya pueden solicitar las ayudas para la escolarización de sus hijos. Estas van destinadas a cubrir parte de los gastos del inicio de curso y se dividen en dos grupos.

Para el segundo ciclo de Infantil y los dos primeros cursos de Primaria se ofrece un máximo de cien euros por menor. Mientras, para los cursos restantes de Primaria y Secundaria el aporte se reduce a ochenta euros por cabeza.

Estas ayudas buscan aligerar el gasto en material escolar, libros de texto o vestuario, que tanto lastran a las familias durante el inicio de curso.