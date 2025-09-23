La obra del agua en As Carolinas complica el tráfico en las horas punta

El centro de Vilagarcía registró ayer importantes retenciones en las horas punta debido a los trabajos para mejorar la red de abastecimiento en una de sus entradas principales; la avenida de As Carolinas. Las colas formadas fueron importantes atascando por momentos este tramo de la ciudad.

De hecho, el Concello esperó a que pasase el verano para proceder y ya había contemplado los trastornos que provocan habitualmente las obras, y que en este caso precisan del corte de un carril, que se está regulando con un semáforo, alternando el paso de los vehículos.

Asimismo, las paradas de autobús interurbano y escolar se se han desplazado unos 50 metros más adelante, en dirección a Pontevedra, y la Policía Local recomienda a los conductores de los camiones que usen las circunvalaciones. Todas estas medidas se mantendrán por los menos hasta el viernes.

La zona donde están obrando los operarios. / Iñaki Abella

Los trabajos responden a la urgente necesidad de renovar las tuberías de esta zona, que vienen registrando roturas en los últimos tiempos tras alcanzar su vida útil, según explicaron desde Ravella. La última ocurrió en mayo y y a en junio se realizó una primera fase y ahora se está trabajando en el cruce con la calle Blanco Amor. La inversión es de 50.000 euros.