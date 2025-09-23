La obra del agua en As Carolinas complica el tráfico en las horas punta
El centro de la ciudad registra, por momentos, importantes retenciones por el corte parcial de un carril
El proyecto urge ante las continuas roturas de la red en esta avenida
L. R.
El centro de Vilagarcía registró ayer importantes retenciones en las horas punta debido a los trabajos para mejorar la red de abastecimiento en una de sus entradas principales; la avenida de As Carolinas. Las colas formadas fueron importantes atascando por momentos este tramo de la ciudad.
De hecho, el Concello esperó a que pasase el verano para proceder y ya había contemplado los trastornos que provocan habitualmente las obras, y que en este caso precisan del corte de un carril, que se está regulando con un semáforo, alternando el paso de los vehículos.
Asimismo, las paradas de autobús interurbano y escolar se se han desplazado unos 50 metros más adelante, en dirección a Pontevedra, y la Policía Local recomienda a los conductores de los camiones que usen las circunvalaciones. Todas estas medidas se mantendrán por los menos hasta el viernes.
Los trabajos responden a la urgente necesidad de renovar las tuberías de esta zona, que vienen registrando roturas en los últimos tiempos tras alcanzar su vida útil, según explicaron desde Ravella. La última ocurrió en mayo y y a en junio se realizó una primera fase y ahora se está trabajando en el cruce con la calle Blanco Amor. La inversión es de 50.000 euros.
Suscríbete para seguir leyendo
- Diego Marín: «Mi pan es como Coca Cola, lo imitan, pero es inigualable»
- Una vecina de Renza denuncia desde hace años los ruidos de la terraza de un bar
- Vivir de alquiler en Vilagarcía: seguros de impago, avales y 700 euros de media
- Precintado el taller de pirotecnia de Catoira
- La ría de Arousa termina la campaña estival con la mitad de marisco que hace tres años
- Un hombre armado atraca una gasolinera de Rubiáns
- Detienen por violencia de género a un hombre con antecedentes en Vilagarcía
- A Lanzada también es para el otoño