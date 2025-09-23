El nuevo dueño del asilo de Cambados da señales de vida

El nuevo dueño del antiguo asilo de Cambados ha dado señales de vida y esta semana mantendrá una reunión con el Concello. El alcalde, Samuel Lago, espera conocer así a qué dedicará el también pazo de Montesacro tras más de dos meses de incertidumbre sobre su futuro y también el de la capilla.

Cabe recordar que la empresa, Iberus Capital Investment Group SL, se dedica a la compra y explotación de activos inmobiliarios con destinos mayormente relacionados con el sector turístico y hotelero.

Así las cosas, parece bastante claro que no hay disposición de reactivar la atención de personas mayores que venía realizando la orden desde hacía 85 años y hasta finales de 2024, cuando echó el cierre por inviabilidad económica.

No obstante, habría cuestiones urbanísticas de por medio a solventar. La propiedad de 12.000 metros cuadrados está clasificada como suelo de uso dotacional y asistencial, así que cualquier actividad de otra índole precisaría de una modificación en las normas urbanísticas, aunque según las autoridades municipales, la Lei do Solo permitiría este cambio ante la Xunta.

El regidor espera despejar todas las incógnitas en el encuentro previsto para esta semana y del que dará información a los vecinos. También sobre la promesa realizada por las Hermanitas de los Ancianos Desamparados de que el culto de la capilla de la Valvanera se mantendría para el pueblo, pasase lo que pasase.

Hace unos días expresó su preocupación porque, al revisar la escritura de compraventa, no se reflejaba algún derecho de uso u otra fórmula que garantizase esto con papeles y más allá de compromisos verbales.

También se desconoce la cifra pagada por este grupo inversor por la emblemática propiedad cambadesa, que se puso en el mercado hace casi tres años y cuya venta se formalizó el pasado mes de julio, dando los pasos necesarios ante el registro de la propiedad y corrigiendo cuestiones como la segregación de las parcelas que la componen. Cabe recordar que el precio de salida no bajaba de los cuatro millones de euros.

Su nuevo dueño mantiene vínculos con otras sociedades que comparten un nombre en común, el de Enrique García Candelas, que fue director general de Banco Santander y que se ha convertido en un importante inversor en el sector inmobiliario nacional. De hecho, entre las propiedades de sus negocios figura un hotel en Huelva, que actualmente explota la cadena Barceló, y susodicha firma rehabilitó recientemente un campo de golf en Málaga.

Por otra parte, cabe recordar que el Concello mantiene ante la Xunta una solicitud para declarar el histórico predio como un BIC y que actualmente se está analizando por parte de los técnicos de Patrimonio.