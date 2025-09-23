Marta Villaverde liga el futuro de los bateeiros al diálogo y el consenso

En 1994 el mejillón de batea empezó a diferenciarse como «Producto gallego de calidad». En 2007 se convirtió en el primer producto del mar, en toda Europa, que lograba el sello de trazabilidad y diferenciación que caracteriza a toda Denominación de Origen Protegida (DOP).

Dicho de otro modo, que se cumplen 18 años desde que Galicia consiguió una herramienta fundamental para consolidarse y seguir creciendo como potencia mundial en materia de miticultura.

Además, aquella DOP nacía de la mano de un Consello Regulador llamado a unificar al conjunto de la producción y, de paso, a trazar una hoja de ruta consensuada con depuradores y transformadores.

Mané Calvo y Marta Villaverde.

Algo en lo que volvió a incidir esta tarde la conselleira do Mar, Marta Villaverde, quien animó a los bateeiros gallegos a trabajar desde «el diálogo, el consenso y la unidad» por el futuro de su sector y de toda Galicia.

«Es de nosotros de quien depende que consigamos resultados, y por eso debemos trabajar todos juntos en la misma dirección», arengó la conselleira.

«No debemos perder de vista los retos que debemos afrontar, y el primero es seguir construyendo la unidad del sector a partir de un diálogo en el que todos debemos estar comprometidos», insistió en varias ocasiones.

Solventar problemas

Será «a partir de ese consenso» cuando puedan enterrarse viejos enfrentamientos y resulte más sencillo «solventar los problemas», tanto los actuales como los que puedan surgir.

Marta Villaverde se ofreció a marcar ese rumbo y a tomar el timón «trabajando sin descanso», pero siempre «a partir del diálogo y el consenso, ya que si tenemos esa vía abierta podemos alcanzar acuerdos», pronosticó.

Algunos de los asistentes al aperitivo a base de mejillones.

Hizo así su primera gran apuesta por la unidad ante un sector históricamente fragmentado que tiene mimbres suficientes para afrontar cualquier crisis.

Y para dejarlo claro y marcar la hoza de ruta a surcar eligió la fiesta conmemorativa del aniversario de la DOP organizada por el propio Consello Regulador, que preside Mané Calvo.

Cita a la que acudieron medio centenar de representantes del sector y de órganos que, a la postre, resultan vitales para su presente y su futuro, como la propia Consellería y el Instituto Tecnológico para el Control del Medio Marino de Galicia (Intecmar).

Su directora, Covadonga Salgado, fue una de las presentes, acompañando a la conselleira y a la directora territorial de Mar, Elena Suárez, en un acto festivo que tuvo lugar en el edificio vilagarciano Mexillón de Galicia, donde se ofrecieron diferentes charlas y una degustación de variadas recetas a base de mejillón.

Junto a ellas, el presidente de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía, José Manuel Cores Tourís; su homólogo en la Asociación Gallega de Depuradores (Agade), Tito Fariña; y la teniente de alcalde vilagarciana Tania García, quien coincidió con la conselleira al resaltar al mejillonero como uno de los grandes motores económicos de Galicia.

De ahí que Villaverde no dudara en destacar que en esta comunidad «podemos sacar pecho por la que es una de las principales actividades de nuestro mar».

Descargas de mejillón para el mercado francés

Economía gallega

Una labor acuícola que «desempeña un importante papel en la economía gallega» y que debe trabajar para «seguir siendo reconocida y cada vez mejor valorada en todo el mundo», proclamó la titular de Mar.

Conseguirlo pasa tanto por saber aprovechar «las características de nuestras rías», que convierten al mejillón en un producto «único», pero también por mantener y reforzar «los rigurosos controles que se llevan a cabo durante todo el ciclo de cultivo y hasta que llega al consumidor final», ya que esos controles también son sinónimo de calidad y diferenciación en los mercados.

Los mismos en los que el Consello Regulador puede y debe ser «un aliado del consumidor» para ayudarle a determinar si lo que compra es producto gallego o no.

En definitiva, que nadie a estas alturas puede dudar de que «se trata de un producto estratégico en Galicia», capaz de generar empleo y que en 2024 llevó al mercado 179.000 toneladas, por las que se ingresaron en primera venta 129 millones de euros.

Potencia acuícola

Abundando en todo ello, y como buena conocedora que es del sector después de tantos años en la Consellería do Mar, Marta Villaverde sentenció que «Galicia es una potencia acuícola que se consolida cada año en España y a nivel europeo».

Baste recordar, como ya explicó FARO DE VIGO hace poco más de un mes, que en 2024 la acuicultura comercializó en todo el país 251.983 toneladas de peces, moluscos, crustáceos y macroalgas, de las que nada menos que 191.218 toneladas correspondieron a la comunidad gallega.

Manuel Méndez

Pero ese porcentaje del 76% se queda corto si se habla exclusivamente de la producción de moluscos o de mejillón, ya que en este caso Galicia eleva su participación en la acuicultura marina española hasta el 96%, como también remarcó Villaverde.

Razón por la cual «debemos preservar los recursos y el hábitat en el que se desarrollan», enfatizó, antes de aludir al papel que está llamado a jugar el Consello Regulador de la DOP para garantizar «la exclusividad» y «controlar las cualidades» del producto certificado, garantizando así «su autenticidad y origen gallego».

Hay herramientas

Herramientas para hacerlo tiene de sobra la DOP. Más aún tras haber logrado la acreditación de ENAC, precisamente para «reforzar la credibilidad de este producto único con garantía de calidad», explican en el Consello.

A lo que se suma el trabajo diario de centros como el Intecmar, CIMA, Igafa y tantos otros que ayudan a garantizar el origen del molusco.

Y eso sin olvidar el convenio de colaboración que la DOP mantiene con la Consellería do Mar, que en los últimos años ha entregado al Consello alrededor de 850.000 euros «para mejorar la comercialización y certificación del producto e impulsar el crecimiento del conjunto del sector» .

Esa es «nuestra realidad y ese es el escenario de futuro en el que debemos trabajar desde la unidad», repitió la conselleira en su intervención ante productores, depuradores y transformadores asistentes a la que ha sido primera edición del Día do Mexillón de Galicia.

«Con más de 75 años de historia, la miticultura es ejemplo de economía circular y sostenibilidad; ahora debemos trabajar para que lo siga siendo al menos 75 años más», concluyó la conselleira Marta Villaverde.

«Un bien común que debemos preservar»

Respecto a los demás oradores, decir que Tania García, primera teniente de alcalde de Vilagarcía, representó al Concello en la casa del Consello durante la celebración del 18 aniversario de la DOP Mexillón de Galicia.

Fue allí donde destacó que el «oro negro» de batea «no solo es un producto, sino un símbolo de identidad colectiva y sustento directo e indirecto de miles de familias».

Elena Suárez y Marta Villaverde, en primera fila del salón de actos de Mexillón de Galicia.

Es también «parte de nuestra historia, porque fue aquí, en Vilagarcía, donde se instalaron las primeras bateas», declaró. «Al igual que está llamado a ser pieza clave en el futuro que estamos tratando de construir, y que no está garantizado».

La edil socialista aludía así a proyectos como el de Altri o la mima de Touro, que considera una amenaza para el sustento de los arousanos.

Sostenibilidad

Sacaba ambos asuntos a relucir para decir que «la sostenibilidad de la ría debe ser una prioridad compartida por todas las Administraciones, todos los sectores y el conjunto de la sociedad».

Y lo cree así porque «sin una ría limpia y protegida no hay futuro para los mejilloneros, para el marisqueo ni para nadie».La teniente de alcalde vilagarciana apelaba de este modo «al cuidado de la ría como un bien común que tenemos la obligación de preservar».

El empresario Juan José Fajardo, de J.J. Chicolino, en un momento de la degustación.

«Oro negro» para nutricionistas y cocineros

La nutricionista gallega Lidia Folgar, y la chef, instagramer y concursante del programa televisivo «Masterchef 9», la también gallega Ofelia Hentschel, fueron dos de las protagonistas de la fiesta celebrada en el edificio vilagarciano Mexillón de Galicia.

Una cita para «presumir no solo de que el mejillón fue el primero producto del mar en Europa que consiguió la Denominación de Origen Protegida, sino también para presumir de que sigue siendo el único de España».

Así lo destacaron en el Consello Regulador, que por la tarde también celebraba una sesión plenaria, presidida por la conselleira do Mar, y que resaltó las palabras de Lidia Folgar al referirse al «oro negro» de batea como «una proteína local, asequible, con baja huella ecológica y de alta calidad nutricional».

Un momento de la degustación.

De ahí que abogara por «incorporar Mexillón de Galicia en comedores escolares, hospitales y residencias para mejorar la densidad nutricional sin disparar costes».

De igual modo, Folgar destacó que «es un alimento comprometido medioambientalmente y saludable, porque aporta proteínas, hierro de buena asimilación y vitamina B12, siendo un buen aliado en la prevención de carencias nutricionales entre los bebés, en la adolescencia y durante el embarazo».

Ofelia Hentschel, por su parte, preparó un ceviche y tosta de brioche con paté de mejillón para demostrar la versatilidad culinaria de este molusco», el cual «brilla con luz propia y no precisa de disfraces en la cocina».

En memoria de Olimpio Castelo

Mané Calvo, el presidente del Consello Regulador de la DOP Mexillón de Galicia, aprovechó la celebración para recordar a los «padres fundadores» de esta marca de calidad, empezando por el recientemente fallecido Olimpio Castelo, que fue toda una referencia para el conjunto del sector bateeiro, y que además de presidir Opmega, la antigua Opmar, fue el primer presidente de este órgano de certificación.

También tuvo palabras de recuerdo para quienes asumieron el timón del Consello en años posteriores, como los rianxeiros José Figueira y Francisco Alcalde, el isleño Ramón Dios y la única presidenta de la entidad hasta ahora, Lina Solla.

Marta Villaverde presidió el pleno del Consello Regulador, esta tarde.

Calvo recogió el testigo de todos ellos y, como en su caso, siempre tuvo el respaldo de la Xunta de Galicia, de ahí que destacara también el apoyo de la Consellería a través de programas como «Galicia sabe aMar».

No se olvidó de citar al Concello de Vilagarcía, donde está el edificio Mexillón de Galicia –avenida de A Mariña–, remarcando que la historia del sector «ya apuntaba a que la sede del Consello tenía que estar aquí, ya que aquí fue donde se realizaron las primeras prácticas de acuicultura del mejillón en España».