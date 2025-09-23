El lujo del «Scenic Eclipse» deslumbra Vilagarcía

El puerto de Vilagarcía recibió ayer, por primera vez, al crucero de lujo «Scenic Eclipse», un buque de 168 metros de eslora y bandera de Bahamas. El crucero llega procedente de Saint Peter Port y su siguiente escala en Europa es el puerto luso de Leixões.

A bordo del crucero viajan cerca de 200 pasajeros y, para hacer más agradable la estancia de los viajeros en Vilagarcía, la Autoridad Portuaria ha puesto a su disposición un servicio de lanzadera prestado con el tren turístico que les permitió enlazar el muelle de escala, el de Ferrazo, con el centro urbano. Para conmemorar esta primera escala del «Scenic Eclipse» en Vilagarcía, se ha realizado un intercambio de metopas entre el presidente de la Autoridad Portuaria, José Manuel Cores Tourís, y el capitán del buque de pasajeros.