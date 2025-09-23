Laureano Oubiña niega haber formado parte de una red de narcotráfico en Asturias

El exnarcotraficante gallego Laureano Oubiña ha negado este martes haber formado parte de una red de tráfico de cocaína a gran escala en Asturias, en la primera jornada de un juicio con 22 personas acusadas, de las que 18 han reconocido su participación y han aceptado penas individuales de dos a cuatro años y nueve meses de cárcel.

«No tengo nada que ver con todo esto», ha dicho Oubiña en la Audiencia Provincial de Oviedo donde hoy ha comenzado la vista oral del juicio sobre un asunto que se remonta a 2017 y que la Fiscalía ha considerado constitutivo de delitos contra la salud pública por tráfico de drogas y por blanqueo de capitales.

El exnarcotraficante gallego Laureano Oubiña conversa con su abogado a su llegada este martes, a la Audiencia Provincial de Oviedo.´ / Juan González / EFE

Ayuda para un familiar encarcelado

En su testimonio ante la sala, Oubiña ha atribuido su vinculación al sumario por la investigación de la Guardia Civil, al haber mantenido tres reuniones y entablar llamadas telefónicas con uno de los acusados, que se había desplazado a Galicia para pedirle ayuda para un familiar que estaba en la cárcel.

La Fiscalía, que inicialmente pedía penas individuales de tres años y medio y dieciséis años de prisión y multa de 688.000 euros, ha aceptado rebajarlas a una horquilla de 2 a 4 años y nueve meses, por las demoras del procedimiento, que data de 2017, y por la situación de los procesados, que no han cometido delitos desde esa fecha, están en tratamientos de desintoxicación y tienen trabajo y familias.

Vista del juicio celebrado este martes en la Audiencia Provincial de Oviedo. / Juan González / EFE

En la operación se interceptó cocaína por valor de casi 200.000 euros, resina de cannabis, heroína, dinero en efectivo y armas en perfecto estado y funcionamiento, además de anotaciones contables que reflejan grandes movimientos de adquisición de drogas para su posterior distribución.

El Ministerio Fiscal sostiene que, desde al menos julio de 2017, cinco de los procesados formaban parte de una organización dedicada al tráfico de drogas en Asturias, principalmente de cocaína, y lo hacían de forma jerárquicamente ordenada, con una estructura y funciones perfectamente definidas y mantenidas en el tiempo.

Según el escrito de acusación, los procesados tuvieron a su disposición medios materiales y económicos relevantes con los que llevar a cabo una actividad ilícita; adoptaron importantes medidas de seguridad; usaron armas de fuego municionadas y vehículos a nombre de terceros; distribuyeron estupefacientes en grandes cantidades y obtuvieron importantes beneficios económicos.

Banquillo de los acusados en el juicio celebrado este martes en la Audiencia Provincial de Oviedo. / Juan González / EFE

El 8 de noviembre de 2017, fue interceptado en la autovía del Cantábrico, a la altura de La Caridad (El Franco), un vehículo de la organización en el que se encontraron, bajo el tapizado, cuatro paquetes plastificados de un peso de 4,1 kilos con cocaína de una riqueza de 78,5 %, droga valorada en casi 165.000 euros.

Además de esta droga, en diversos registros practicados durante la operación se aprehendió cocaína por valor superior a 27.000 euros, junto con resina de cannabis, heroína, dinero en efectivo y armas en perfecto estado y funcionamiento.