El festival Son do Mar sonará desde Meaño

Aún mostrándose «eternamente agradecidos» al Ayuntamiento de Cambados, del que destacan su «enorme colaboración», los organizadores del festival Son do Mar han decidido trasladarse al municipio vecino de Meaño.

Tras abandonar O Grove por falta de acuerdo con el alcalde José Antonio Cacabelos Rico, dejando claro que su intención es regresar a la villa meca cuando encuentren el respaldo necesario, Virvi Fraga y Nacho Escalante decidieron el pasado verano dar el salto a Cambados, donde el recinto de O Pombal se presentaba como una «muy buena opción».

La zona elegida por Son do Mar en Dena. / FdV

Pero el Son do Mar necesita «seguir creciendo», y eso pasa por disponer de una superficie mucho mayor, como la que parece haber encontrado en Dena (Meaño).

«La colaboración de Cambados ha sido siempre absoluta, pero no tiene un recinto adecuado para acoger un festival como el nuestro», esgrimen los promotores del Son do Mar.

Explican que «el pasado verano dispusimos de 2.500 metros cuadrados, y si a eso le restas el escenario, la barra, aseos y demás, quedan 1.700, por lo que calculando dos personas por metro cuadrado nos vamos a poco más de 3.000, y eso no basta».

Lo que quieren decir es que el festival Son do Mar «crece año tras año, y quiere seguir sumando en los próximos, por eso necesitamos disponer de un recinto con capacidad para 12.000 o 15.000 personas».

De ahí que, «agradeciendo el apoyo incondicional del gobierno de Cambados, tengamos que anunciar nuestra marcha a Meaño», explican los responsables del evento al ejecutivo cambadés.

Llegan a decir que les da igual que alguien pueda tildarlos de «saltimbanquis», puesto que «lo único que nos importa es disponer del mejor recinto posible para nuestro público, y en este caso la ubicación que hemos elegido en Dena nos va a permitir disponer de 9.000 metros cuadrados en el corazón de O Salnés, justo entre O Grove, Sanxenxo y Cambados».