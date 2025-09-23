El Festival de Outono de Corais avanza su 17 edición

El Auditorio Municipal de Valga albergará la décimo séptima edición del Festival de Outono de Corais. Cuatro agrupaciones de tres provincias gallegas distintas se citarán el próximo 4 de octubre en el municipio valgués.

La Polifónica Santa Comba de Cordeiro actuará como anfitriona de la Coral Airiños de Caranza de Ferrol, junto a la Polifónica del Casino de O Carballiño y la agrupación Santa María de Adina, originaria de Portonovo.

El certamen constará de actuaciones individuales además de un colofón en el que interpretarán varios temas conjuntamente. El concierto dará comienzo a las 19.00 horas con entrada gratuita.

La Coral Polifónica Santa Comba de Cordeiro organiza este festival «con cariño e ilusión», señala la organización. Ponen en valor el esfuerzo de los miembros para dar visibilidad a su actividad, tratando también de captar nuevas voces.

Fundada en 1994, ya con Manuel López Castro como director, la coral valguesa cuenta con 39 miembros: 15 sopranos, 11 contraltos, 8 tenores y 5 bajos. A lo largo de sus treinta años de trayectoria han protagonizado incontables actuaciones de música popular por toda la geografía gallega, Asturias y Portugal.

Entre las funciones más destacadas, resaltan las que tuvieron lugar en el pazo de Fonseca, en la catedral de Santiago o en el santuario de Fátima. Además, a nivel internacional, dieron una gira musical por la capital argentina, Buenos Aires.

Incluso, en 2008, grabaron un disco con temas populares gallegos y habaneras.