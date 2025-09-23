La Diputación invierte 100.000 euros en mejorar un tramo de la EP-9703

La Diputación de Pontevedra ha iniciado las obras de mejora de un tramo de la EP-9703, vial que une Tremoedo con Ponte Arnelas, en Vilanova de Arousa, para frenar el deterioro del pavimento y garantizar la seguridad de la vía, una de las más utilizadas para acceder desde el interior del municipio a la costa. Las obras fueron visitadas por el alcalde popular, Gonzalo Durán, y por el diputado provincial vilanovés Javier Tourís para conocer su evolución.

Tourís explicó que en la actuación se están invirtiendo más de 100.000 euros para mejorar el pavimento de unos 800 metros lineales que estaban sufriendo un importante deterioro en los últimos meses debido al tráfico constante de vehículos, lo que reducía la seguridad del vial.

Durán, por su parte, agradeció su compromiso a la Diputación de Pontevedra y recordó que «el cambio en el organismo provincial ha sido clave para los concellos en este aspecto, ya que los gestores anteriores del organismo no invirtieron un euro en reparar esta carretera y la llegada del PP se ha notado de forma favorable». Las obras se iniciaron la pasada semana y esperan rematarse en esta, quedando pendiente de acometer la señalización horizontal de todo el tramo de 800 metros.