Catoira celebra su primer mercado de segunda mano este domingo
Valga
Catoira celebra su primer mercadillo de segunda mano este domingo. Desde las 11.30 hasta las 20.30 horas, el concello vikingo acogerá en la sala Álvaro Cunqueiro, ubicada en el Multiusos de Catoira, la celebración de esta innovadora iniciativa vecinal.
Bajo el nombre de Eira Market, desde el Concello animan a vecinos y visitantes a acercarse a lo largo de la jornada dominical al recinto. Allí encontrarán ropa, complementos y «tesoros de segunda mano a los que darle una nueva vida», exclaman desde la organización.
