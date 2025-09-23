El BNG de Vilagarcía apoyará el presupuesto si Ravella crea un impuesto para viviendas turísticas

El BNG de Vilagarcía todavía no ha decidido si apoyará el presupuesto del gobierno socialista para este 2025, que precisa apoyos porque está en minoría, pero ya ha impuesto sus condiciones. Su línea roja es el establecimiento de un impuesto a las Viviendas de Uso Turístico (VUT) y luego plantea inversiones «prioritarias» por valor de 840.000 euros.

Los nacionalistas indican que ha habido avances en la negociación con el Ejecutivo de Alberto Varela, pero aún no pueden confirmar si votarán a favor en el pleno del 2 de octubre al que llevará el documento económico, pues «quedan pendientes de cerrar actuaciones que para nosotros son de gran importancia».

Avanzan que un «condicionante fundamental» será la redacción de una ordenanza fiscal específica para gravar las VUT, que en Vilagarcía «ya alcanzan un censo superior a las 680 viviendas registradas». De hecho, recuerdan que lo presentaron como moción y que fue aprobada en un pleno. Es más, muchos de sus requisitos tienen que ver con el cumplimiento de acuerdos como estos.

En cuanto a las inversiones, el grupo indica que se trata de «actuaciones prioritarias». Así, pide la compra de una parcela para crear un aparcamiento en Carril (215.000 euros); la instalación de baños autolimpiables y aseos públicos y recuperar la fachada del balneario (150.000 euros), como primer paso para su rehabilitación integral e incluir una partida en el presupuesto de 2026 para redactar el proyecto.

En su lista de peticiones también están reservar 280.000 euros a incrementar la zona de arbolado en los márgenes del río de O Con; consensuar las prioridades del Plan de Asfaltados; mejorar la accesibilidad en la zona de A Rosa, con una primera fase de actuación de 100.000 euros; reformar el pabellón de Bamio (80.000 euros); recuperar el escudo de Vilaxoán (15.500 euros) e inversiones en patrimonio cultural e histórico.

Las reuniones continuarán esta semana y el Bloque asegura que tiene la intención de alcanzar un «acuerdo definitivo» que también pasará por vincular el presupuesto de este año con el de 2026, con el «compromiso de que se presenten para aprobación a lo largo del primer trimestre de ese año».

Explica que sus condiciones son producto de «meses recogiendo propuestas que son demandas de la ciudadanía». Asimismo declararon que alcanzar un consenso para la aprobación supone para ellos «un ejercicio de responsabilidad, coherencia, trabajo por la ciudadanía y lealtad» a la confianza que le dieron en las urnas.