Las ayudas para crear empresas están abiertas

El Concello de Vilagarcía mantiene abierto el plazo para solicitar ayudas al emprendimiento. Los interesados deben tramitar la petición por la sede electrónica y tienen hasta el 31 de octubre. Cabe recordar que están dotadas con un total de 60.000 euros para la creación de empresas y que se reparten en cuantías que pueden ser de hasta 2.500 euros por solicitante, en función de cuestiones recogidas en las bases.