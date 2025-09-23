Las ayudas para crear empresas están abiertas
El Concello de Vilagarcía mantiene abierto el plazo para solicitar ayudas al emprendimiento. Los interesados deben tramitar la petición por la sede electrónica y tienen hasta el 31 de octubre. Cabe recordar que están dotadas con un total de 60.000 euros para la creación de empresas y que se reparten en cuantías que pueden ser de hasta 2.500 euros por solicitante, en función de cuestiones recogidas en las bases.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Diego Marín: «Mi pan es como Coca Cola, lo imitan, pero es inigualable»
- Una vecina de Renza denuncia desde hace años los ruidos de la terraza de un bar
- Vivir de alquiler en Vilagarcía: seguros de impago, avales y 700 euros de media
- Precintado el taller de pirotecnia de Catoira
- La ría de Arousa termina la campaña estival con la mitad de marisco que hace tres años
- Un hombre armado atraca una gasolinera de Rubiáns
- Detienen por violencia de género a un hombre con antecedentes en Vilagarcía
- A Lanzada también es para el otoño