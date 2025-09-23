Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las ayudas para crear empresas están abiertas

El Concello de Vilagarcía mantiene abierto el plazo para solicitar ayudas al emprendimiento. Los interesados deben tramitar la petición por la sede electrónica y tienen hasta el 31 de octubre. Cabe recordar que están dotadas con un total de 60.000 euros para la creación de empresas y que se reparten en cuantías que pueden ser de hasta 2.500 euros por solicitante, en función de cuestiones recogidas en las bases.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents