Arte, música y gastronomía de la mano del Videa Fest en Vilaxoán

El Videa Fest celebra su XIX edición en Vilaxoán este domingo poniendo en valor la obra del pintor coruñés Juan Moreno Bahía. Con un aforo limitado de 200 personas, el Pazo de Sobrán acogerá gran parte de las actividades del evento. Las entradas ya están a la venta en su página web desde 18 euros.

La obra Moreno «tiene mucha conexión con Vilagarcía, y aún más con Vilaxoán, lugar que retrató en innumerables ocasiones durante sus estadías en la villa marinera, donde acudía a veranear», explican. Añaden que los cuadros estarán a la venta para los interesados.

El certamen comenzará a las 12.00 horas con una visita guiada por la muestra pictórica. Acto seguido habrá una bienvenida con vinos de la zona y empezarán los conciertos.

Las bandas invitadas son Duarte Quartet, As do Xeito, A Banda do Poeta, Isi Vaamonde Band y los dj Chuli Mod, Salte y Crebinsky. A mediodía habrá una degustación gastronómica a cargo de Mar de Vilaxoán.

El lugar escogido para esta edición tiene mucho significado, porque tal y cómo dijo Xoán Mariño, organizador del evento, «Vilagarcía cuenta con mucha historia a sus espaldas, y en concreto Vilaxoán, donde nació el mundo».

Para exhibir esta riqueza patrimonial, se organizan dos visitas guiadas, a las 16.30 y a las 17.15 horas.

La primera será a las pías de salazón del Preguntoiro, de la mano de Miguel Ángel Pérez, y la segunda a los jardines de Veiga do Mar.«Una mirada pausada sobre la riqueza vegetal de este espacio tan importante para Moreno Bahía», avanzan desde la organización del Videa Fest .