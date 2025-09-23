Afundación utiliza la música como terapia en Vilagarcía
«Música a flor de piel» se estrenó con los miembros de los centros de educación especial vilagarcianos
Los microconciertos de «Música a flor de piel» dirigidos por el músico y terapeuta Pedro Campos amenizaron la mañana de ayer para los integrantes de los centros de educación especial de Vilagarcía.
Este programa de Afundación utiliza la música en directo para «la gestión de las emociones, la disminución de miedos y tensiones, el desarrollo sensorial y perceptivo, el fomento de la creatividad o el refuerzo de la comunicación», explican.
El Centro de Educación Especial de Vilagarcía estrenó ayer la nueva edición de este año con un taller de musicoterapia.
Campos, exhibió una novedosa propuesta en la que los participantes recibieron formación teórico-práctica adaptada a contextos reales sobre el uso terapeútico de la música «para mejorar el desarrollo emocional, cognitivo y sensorial del alumnado con diversidad funcional», aseguran.
Participaron los centros de educación especial Princesa Letizia de Amencer Aspace, Bata-Os mecos de Vilaxoán y el mencionado CEE de Vilagarcía.
