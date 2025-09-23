Más de 20 mayores vilagarcianos quieren seguir aprendiendo con el «IV Ciclo»

Más de una veintena de vilagarcianos se estrenarán en un nuevo curso del programa universitario «IV Ciclo».

Este proyecto, organizado en colaboración con la Universidade de Santiago de Compostela, va dirigido a integrantes que superan la barrera de los 50 años de edad.

Se trata de la quinta edición de esta innovadora iniciativa académica que se celebra en Vilagarcía. Desde el Concello, aseguran que «va alcanzando más popularidad cada año e incluso acaba con lista de espera».

Desde que se ha puesto en marcha son más de 60 los alumnos de la ciudad y diferentes zonas de la comarca los que han conseguido obtener su diploma sénior.

Este programa tiene una duración de cuatro años y «está dirigido a adultos que tienen interés en seguir estudiando, aunque no cuenten con ninguna formación», aclaran desde Ravella.

El plan de estudios está compuesto por varias materias transversales de diferentes grados universitarios, que van desde biología hasta historia, pasando por otras como la comunicación y el arte.

Conocimiento generales

Esta experiencia ofrece la oportunidad a sus participantes de adquirir conocimientos en diversas áreas del saber, además de «contribuir al bienestar personal y social, favoreciendo así la actividad intelectual y la convivencia entre personas con inquietudes comunes», añaden desde la organización.

Los contenidos abarcan los tres grandes ámbitos del saber: el científico-tecnológico, el social, y el artístico/humanístico.

Las materias de este curso

Para esta nueva edición las asignaturas son «Iniciación a la biología humana; Literatura española contemporánea; Geografía de Galicia; La política hoy; Historia de la cultura de Galicia; y Comunicación periodística».

Como materias complementarias se impartirán «Las artes en las vías de peregrinación y Encuentros del cine actual».

Las clases del programa se llevarán a cabo durante tres días a la semana siguiendo un horario unificado de 16.30 a 18.30 horas.

Desde el Concello resaltan que «este programa no solo contribuye a enriquecer el conocimiento, sino que tiene un fuerte impacto positivo en el bienestar emocional y social de las personas mayores», lo que termina dando lugar a «nuevas experiencias motivadoras para la población».

Con esta quinta edición, el gobierno municipal reafirma su compromiso con el aprendizaje permanente y la creación de oportunidades para todas las edades, consolidando Vilagarcía como un referente en la apuesta por una sociedad más activa, culta y cohesionada.