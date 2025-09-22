Vilagarcía se pone los tenis: las rutas más populares

Vilagarcía se convertirá dentro de una semana en un circuito a cielo abierto para todos los aficionados al running de la comarca con la segunda carrera por Ucrania organizada por Arousa Moza, que también promueve una «andaina» solidaria.

A pesar de ser un evento con gran afluencia, son muchos los corredores que salen a correr por los rincones de la ciudad durante el resto del año para mantenerse en forma.

Las redes sociales han convertido una de las disciplinas deportivas más antiguas de la humanidad en una moda a la que cada vez se une más gente durante los últimos años.

Aplicaciones como Strava revelan cuáles son los trayectos y rutas preferidas para los que cada día dibujan un mapa de esfuerzo por los entresijos del municipio.

Como cada vez se suman más deportistas a esta especie de movimiento «runner», la mencionada aplicación ofrece un apartado que recomienda rutas para todo tipo de corredores, en función de la longitud, desnivel, superficie u otros aspectos a modo de filtro.

Solo en el Concello de Vilagarcía aparecen hasta 17 itinerarios diferentes. La ruta más sencilla se realiza en las pistas de atletismo Manuel Jiménez Abalo.

Los usuarios recomiendan «un mínimo de dos vueltas completas», lo que rondaría, en función de la calle escogida, un kilómetro de recorrido.

En el otro extremo aparece otra travesía que supera los 10.000 metros. Comenzando desde la zona de aparcamiento de Fexdega hasta Carril, recorriendo todo el paseo marítimo de A Concha-Compostela hasta llegar al puerto, se completa el cincuenta por ciento del trayecto total.

Repitiendo el mismo circuito en el sentido contrario, los participantes alcanzarían los diez kilómetros, una marca que es apta para corredores que ya cuentan con una experiencia mínima a la hora de salir a correr.

El primer gran objetivo

Para los que se enfundan las zapatillas por primera vez, una distancia objetivo son los primeros cinco kilómetros. Se trata de uno de los trechos más comunes en la aplicación.

Más de la mitad de las rutas ofrecidas en Vilagarcía se encuentran entre cuatro y siete kilómetros de longitud. Tan solo hay cuatro que lo superan y otras tantas que están por debajo de este intervalo de distancia.

A pesar de que las calles centrales de Vilagarcía suelen ver algún deportista vestido de corto cada día sudando por mejorar sus tiempos, las zonas más concurridas, sin duda, son las próximas al mar.

Tanto los paseos que bordean el arenal de A Concha como los de Vilaxoán o Carril, son los recorridos favoritos de los runners vilagarcianos.

Al ser de un municipio prácticamente plano en muchas zonas, se vuelve asequible para los que completan sus primeras carreras.

La belleza del entorno, con sus playas y paseos junto a un desnivel nulo en la mayoría de sus rutas, hace de Vilagarcía un destino ideal para ponerse las deportivas, darle al reloj y salir a correr hasta caer rendido.