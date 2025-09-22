Vendimia 2025 en Rías Baixas: 47 millones de kilos de uva y vista para sentencia

A falta de los últimos coletazos, sobre todo por las vendimias tardías que se despliegan en alguna bodega, la campaña de recogida de la uva puede darse por finalizada. En el caso de la Denominación de Origen Rías Baixas con un balance final que rozará los 47 millones de kilogramos.

Esto quiere decir, como se ha ido informando en FARO DE VIGO durante las últimas semanas –a medida que avanzaba la recolección–, que la marca de calidad se queda a 3 millones de kilos de lo que se había marcado como previsión de vendimia antes de que empezar.

Y no es porque no haya uva, ya este año se desarrolló más fruto que nunca y quedan muchos racimos colgados de las viñas, de ahí que ya se dijera hace días que el que viene será «un año de furanchos», puesto que habrá mucho vino ajeno al sello de calidad citado .

La propietaria de la bodega Casa da Barca, Isabel Amil Núñez, y su hija, Aida Ferreiro Amil, durante la exitosa vendimia en Covas de Lobos (Cambados). / M. Méndez

Todo parece indicar que muchas bodegas se contuvieron más de lo previsto y no quisieron recoger toda la uva que tenían a su alcance, ya sea por miedo a que la reducción de la tasa del alcohol al volante limite las venta, por temor a que los aranceles estadounidenses lastren en exceso las exportaciones o por cualquier otro motivo.

Haciendo historia

Sea cuál sea la razón, lo único cierto es que Rías Baixas ha conseguido el mayor volumen de su historia a pesar de haber dejado sin recoger una importante cantidad de producción.

Hasta las once de la mañana de ayer se habían introducido en bodega 46.682.015 kilos de uva, de los cuales, 45.428.223 correspondían a la variedad albariño.

Junto a esas más de 45.000 toneladas de uva albariña aparecen en los registros del Consello Regulador más de 375 toneladas de caíño blanco, 292 de loureira blanca, 246 de godello y casi 201 toneladas de treixadura.

A más distancia se sitúan el caíño tinto, que supera las 42 toneladas; espadeiro, con casi 28; mencía, con 24; y brancellao, con 14,5 toneladas de uva.

La vendimia 2025, que se lanzó entre los días 23 y 24 de agosto. / Iñaki Abella

Respecto a las demás especies, la castañal se queda en 8,5 toneladas, la loureira tinta se acerca a 4, el pedral supera las 3 toneladas, de torrontés se recogieron 2,6 y de la variedad ratiño galega, de reciente incorporación a las variedades amparadas, se obtuvieron 901 kilos, como ya se indicaba hace días.

En cuanto a lo que ha dado de sí la vendimia en las diferentes zona productoras, decir que de los casi 47 millones de kilos, cerca de 31 millones corresponden a Val do Salnés.

Condado do Tea se afianza en la segunda posición, con cerca de 9 millones de kilogramos, y O Rosal ocupa el tercer puesto, con más de 6 millones.

Completan la relación de uva entregada en bodega las subzonas de Ribeira do Ulla, con casi 766 toneladas, y la de Soutomaior, con 92.

Alcanzar los 47 millones de kilogramos de uva constituye un récord absoluto para la Denominación de Origen Rías Baixas. A pesar de lo cual este elevado volumen deja una sensación agridulce, ya que pudieron haberse alcanzado e incluso superado los 50 millones de kilogramos.

Sea como fuere, hablar de 47 millones de kilos son palabras mayores, pues superan claramente los 42 millones del año pasado y los más de 44 millones que habían marcado el récord hasta 2023.

En 2022, habían sido 41 millones, que también se habían superado en 2011, mientras que otros años buenos en cuanto a volumen se habían quedado siempre entre los 30 y los 40 millones, como sucedió en 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020.

De entre los años más flojos pueden citarse los primeros, pues entre 1991 y 1998 nunca se había llegado a los 10 millones de kilos. Entre 1999 y 2003 Rías Baixas se movió entre los 12 y los 16 millones. Con la excepción de 2000, cuando cayó hasta 8,5 millones de kilogramos, es decir, casi seis veces menos que en la presente vendimia.