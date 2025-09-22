Smartpeme+ trae nuevos talleres para pymes y autónomos

La Diputación de Pontevedra ofrecerá esta próxima semana tres nuevos talleres de capacitación tecnológica al amparo de la Red Smartpeme+. Las acciones, en formato telemático (todas ellas requieren inscripción previa), se celebrarán del lunes 22 al miércoles 24 de septiembre.

Según fuentes del servicio, esta nueva tanda de cursos ahondará en cuestiones de interés para el tejido empresarial de la provincia como la creación de marca, la economía circular y el posicionamiento web, entre otros. Toda la información y la inscripción puede encontrarse en su web.