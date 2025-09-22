Una Quiniela múltiple deja un pellizco en Vilagarcía

La Quiniela ha dejado un pellizco en Vilagarcía; cerca de 83.000 euros que se ha llevado el dueño de una apuesta múltiple de catorce aciertos sellada en la administración de lotería de San Roque.

El propietario del despacho explicó que desconocen la identidad del afortunado poseedor de este boleto. Suele ser habitual que los ganadores se mantengan en el anonimato, sobre todo cuando los premios son millonarios. No obstante, el lotero indica también que el cobro de los premios ya se realiza muchas veces directamente en las entidades bancarias.

Con todo, se mostró satisfecho de haber sellado este boleto, el cual tenía varias particularidades. Y es que el cliente ganador no solo tuvo catorce aciertos, sino que realizó una apuesta múltiple, así que sumó más dinero a los 54.000 euros iniciales y finalmente, percibirá cerca de 83.000 euros gracias a que la suerte estuvo de su lado.

Desde esta administración de lotería, la número 4 y de gran tradición en Vilagarcía de Arousa, pues lleva casi 80 años en el sector, destacaron otro reciente premio en el que han tenido que ver.

Fue otra Quiniela y también de catorce aciertos que, en esa ocasión, reportó a su propietario algo más; unos 106.000 euros. Sucedió a finales del pasado mes de julio y tampoco se sabe quién fue el agraciado.