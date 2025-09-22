La primera añada de vino ratiño con DO Rías Baixas ya está en bodega y será de 900 botellas

Existe una expresión que viene de antiguo y que cada vez se escucha menos: «Non hai un bo albariño, sen ratiño». Una uva también ancestral, pero que tradicionalmente se ha usado como complemento de la elaboración de fama internacional, pero eso cambiará a partir de esta vendimia. Esta variedad autóctona gallega ocupará su propio lugar tras un paso histórico: será la primera añada amparada por la DO Rías Baixas.

Que se sepa, solo la bodega Viña Moraima ha conseguido reunir cantidad suficiente para ofrecer un monovarietal en los mercados. Hace días que terminó la recolecta, logrando unos mil kilos de esta uva blanca sin grandes extensiones de viñedo, pues se plantaba entre otras variedades y de manera esporádica, y lo más importante, sin coincidencia genética con ninguna otra identificada hasta el momento.

Pero es que además, la sociedad de Barro tiene el mérito de llevar doce años peleando, investigando y experimentando para lograr su autorización por parte del pujante sello pontevedrés, hasta que en 2024 modificó su reglamento.

En las copas en verano

Así las cosas, este año ha sido una vendimia muy especial y su enólogo Roberto Taibo, explica que esperan elaborar unas 900 botellas y, si todo va bien, su vino ratiño llenará copas entre junio y julio de 2026. Todavía no canta victoria, pues recuerda los estrictos controles de análisis químicos y organolépticos del consejo regulador que deberá pasar antes de su embotellado.

No obstante, está convencido de su éxito: «Es una variedad de alta calidad, superior al albariño, y sabemos que tiene un potencial muy grande. Estamos hablando de una elaboración amparada por primera vez, pero en base a más de una década de trabajo».

Tras una recolecta y un ciclo vegetativo que, a grandes rasgos, es similar al del albariño, el fruto ya se está procesando en la bodega, donde necesita un tiempo para madurar en depósito y que, según las vinificaciones experimentales – bautizadas con el nombre de «Mausiño»–, resultará en un blanco con mucho cuerpo y estructura en boca; con unas «notas muy particulares que lo diferencian del resto de variedades conocidas».

Nuevas plantaciones

Cuenta Taibo que los clientes de Viña Moraima han catado estas pruebas, incluso los importadores, así que puede garantizar que también «se venderá fuera de España, con toda seguridad».

Para que esta puesta de largo sea fetén, el equipo está poniendo todos sus esfuerzos en transformarlo en un vino acorde con sus cualidades y si los compradores saben apreciarlo, el proyecto crecerá. «Las expectativas son altas, esperamos que los mercados respondan bien y si sucede así, en un futuro crearemos alguna plantación exclusiva de ratiño», indica.

Y es que conseguir esta cantidad no ha sido fácil. Los kilos logrados son pocos. Antiguamente se plantaba de manera amplia en la comarca de Pontevedra y en otras zonas bajo nombres como Carrajento (O Rosal) y Blanca de Cabanelas (O Salnés), pero las enfermedades y las plagas casi la llevan a la extinción a finales del siglo XIX.

Primeros pasos

A día de hoy, donde «se conserva con más claridad» lo poco que queda es en Barro y destaca un lugar, O Illó (Valiñas), pero con pocas cepas, plantadas entre otras variedades. Eso sí, «centenarias», destaca el enólogo.

En esta historia, el experto también subraya el trabajo fundamental de la Misión Biológica de Galicia y menciona a la doctora Carmen Martínez. Este organismo perteneciente al CSIC empezó a investigar hacer más de 30 años para la recuperación y caracterización de antiguas variedades de Galicia y de Asturias.

A ellos acudió esta firma artesanal, para respaldar científicamente su pasión por el ratiño y así se logró su inclusión en el Registro de Variedades Comerciales; un paso capital que llegó en 2021.

Buscan más cepas centenarias

Viña Moraima augura un gran futuro a este proyecto que nació hace una década con el fin de poner en valor una variedad gallega al borde de la extinción y que es única en el mundo, como han certificado los científicos. De hecho, la firma hace un llamamiento a los viticultores tradicionales que puedan tener ejemplares de ratiño galego en sus plantaciones. Especialmente a los que tengan propiedades en la zona de Barro, donde se registra la mayor concentración.

Cuenta su enólogo, Roberto Taibo, que fuera de esta localidad hay escasas cantidades. De hecho, por ahora no se tiene conocimiento de que otras firmas elaboradoras adscritas a la DO Rías Baixas estén produciendo vino con esta uva cuya principal diferencia con la variedad reina –el albariño– es que tiene un mayor contenido de azúcar, lo cual se traducirá en una mayor graduación alcohólica.

Durante estos doce años del proyecto, la sociedad ha trabajando intensamente en la recuperación y regeneración de viejas cepas centenarias halladas en su ámbito de influencia. De este modo, ha conseguido evitar su completa desaparición y espera ser el autor, o por lo menos el impulsor, de un gran resurgimiento. Lo hecho hasta ahora ya es historia.