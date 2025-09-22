O Grove, en estado precario en vísperas de la Festa do Marisco y el Foro La Toja

El Ayuntamiento de O Grove se dispone a vivir dos acontecimientos de calado nacional e internacional que situarán los ojos y los focos mediáticos de Galicia y España sobre la localidad, como son la 62 Festa do Marisco y el Foro La Toja–Vínculo Atlántico, ambos previstos para la primera quincena de octubre.

Dos citas que la localidad afronta con miradores y paseos en precarias condiciones, dando muestras de un deterioro y abandono que, en algunos casos, hace que resulten estructuras peligrosas que ponen en riesgo la integridad de quienes las visiten.

No es la primera vez

Es la misma situación que se denunció públicamente por parte de vecinos, empresarios y grupos de la oposición tanto en vísperas de Semana Santa como antes y durante el verano que acaba de finalizar.

Una de las zonas acotadas en Siradella. / FdV

Pero los problemas de entonces no solo siguen siendo problemas en la actualidad, sino que, en algunos casos, se han agravado a causa de la falta de mantenimiento.

Sucede en lugares como la propia isla de A Toxa, donde se espera a representantes políticos y empresariales de todo el mundo durante el Foro La Toja, así como a miles de visitantes que acudirán a la Festa do Marisco y se desplazarán a este afamado territorio insular para disfrutar de atractivos como la Aldea Grobit, su red de esculturas de madera y la parcela de los burros «fariñeiros» (Equus asinus), entre otros alicientes.

Una vez allí se encontrarán, por ejemplo, un sendero de madera totalmente destrozado, situado a la altura del cinco estrellas Eurostars Gran Hotel La Toja, que será una de las sedes de la cumbre internacional que arranca el día 2 con el lema «Explorando un nuevo orden mundial».

El mirador de Siradella. / FdV

Vistas hacia A Lanzada

A Toxa será, sin duda, uno de los lugares más visitados. Como también el Monte Siradella, que es otro claro ejemplo del deterioro que afecta al Concello de O Grove, tal y como vuelven a denunciar y a probar con imágenes y vídeos los vecinos mecos.

En este caso hay que volver a hablar de los dos miradores con privilegiadas vistas hacia el istmo y la ensenada de A Lanzada que se sitúan en la cima de Monte Siradella, donde también se encuentra el centro de interpretación de la naturaleza.

Prohibición

Lo que ocurre es que lo único que se ha renovado en los últimos tiempos, a pesar de las reiteradas críticas, han sido las cintas plásticas instaladas por Emergencias para prohibir el paso, precisamente, a causa del riesgo que entraña la vieja y semiderruida estructura de madera.

«Estos y algunos más son miradores y paseos que, como sucede con algunos observatorios de aves, están tan destrozados que resultan muy peligrosos para todos, además de afear la imagen turística de O Grove», aseguran los vecinos.

Uno de los senderos de A Toxa. / FdV

Adjudicación de puestos

Y no son estas las únicas críticas directa o indirectamente vinculadas a la Festa do Marisco, cuyo futuro parece más en el aire que nunca.

Por si no fuera suficiente con toda la polémica suscitada en torno a la adjudicación de la cocina del pulpo, ahora hay adjudicatarios de otros puestos que amenazan con renunciar. Como también podrían hacerlo los beneficiarios de la carpa cafetería.

Hay que recordar que la venta de pulpo «á feira» quedó desierta porque los posibles interesados consideraban un exceso tener que entregar al Concello el 30% de las ganancias.

La Festa do Marisco de O Grove, esta mañana. / Concello do Grove

Lo que hizo el gobierno fue buscar una fórmula alternativa, anunciando el alcalde que se podría adjudicar los puestos que faltaban directamente a alguna empresa con experiencia a la que se ofrecían hasta 10.000 euros para compensar gastos como, por ejemplo, la compra de los platos conmemorativos.

Pero resulta que aquel concurso se refería a no solo al pulpo y el choco, sino también al berberecho, mejillón, navaja y arroz. Y claro, los que se quedaron con la adjudicación no recibieron ese ofrecimiento de 10.000 euros y también lo quieren, de ahí que alguno baraje renunciar al contrato.

Carpa cafetería

En relación con las contrataciones, el alcalde explicó que esta mañana se abrieron las plicas de la carpa cafetería, que este año cambia los horarios (hasta las once de la noche) y prohíbe la música después de las siete de la tarde «porque no queremos volver a padecer los problemas del año pasado».

Lo que sucedió fue, al parecer, que la empresa ganadora ofertó alrededor de 36.000 euros, cuando el año pasado fueron 20.000 y hace dos, unos 13.333.

Ante semejante diferencia, y dada la posibilidad de que el ofertante entendiera mal las bases del concurso y pensara que la adjudicación es válida para cuatro años, y no para uno solo, «decidimos consultar a esa empresa para que aclare cuál es su propuesta y tomar una decisión mañana», argumenta el regidor.

El alcalde durante la presentación de Vitoria. / FdV

País Vasco

Para más inri, en las redes sociales y las calles de O Grove se habla desde hace días de la presentación de la Festa do Marisco realizada en la Casa de Galicia de Vitoria-Gasteiz.

Cada vez son más los vecinos que cuestionan este tipo de actos promocionales y el gasto que suponen, al considerar que «el eco que tienen es mínimo».

Llegan a decir que los medios de comunicación del lugar elegido para esta presentación anual –esta vez la capital vasca–, «apenas se hacen eco de la fiesta o de la oferta turística de O Grove».

La presentación efectuada en el País Vasco. / FdV

Quienes así se pronuncian declaran que «al final los que se benefician son cuatro representantes políticos y periodistas que acuden a la degustación de productos de O Grove, como se va a un bar cuando se inaugura, es decir, cuando todo es gratis y se llena, pero después la mayoría no vuelve».

Sugieren que «esa presentación es una fiesta puntual para unos pocos que no se traduce en una promoción real de la Festa do Marisco lejos de O Grove».

Es más, hay vecinos y representantes políticos que sostienen que «estas citas suponen tirar un dinero que podría emplearse en poner a punto el pueblo, por ejemplo, reparando paseos y miradores».