Nueva imagen y fervor en la fiesta de As Angustias de Xil
Meaño
El fervor religioso se adueñó un año más de la procesión del Encontro das imaxes de la fiesta de As Angustias en Xil. Al filo de las 10,45, a hombros de ocho porteadores, la santa salió en procesión. Este año la organización añadía una imagen más: el Corazón de Jesús, que fue la primera en reverenciarse con sus porteadores ante la Piedad a modo de saludo. Luego por la tarde, volvió a actuar la BUMM y por la noche hubo verbena con Los Player`s y dj Matrek.
