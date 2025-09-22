El Muíño da Seca de Cambados será BIC en unas semanas

La Xunta acaba de anunciar que en las próximas semanas declarará como Ben de Interese Cultural (BIC) el Muíño da Seca. De este modo, cumplirá la petición realizada hace dos años por el Concello de Cambados tras descubrir que no disponía de esta figura de máxima protección porque el expediente de 1980 nunca se había resuelto.

Este elemento será catalogado en la categoría de lugar de valor etnológico y el procedimiento de incoación del nuevo expediente se pondrá en marcha este mes de septiembre, con la publicación en el DOG.

En cuanto al contorno de protección propuesto, fuentes autonómicas recuerdan que esto comprende los espacios y construcciones próximas cuya alteración puedan incidir en la percepción y comprensión de los valores culturales del bien en su contexto o pueda afectar su integridad, apreciación o estudio. De este modo, se tomaron como referencia algunas de las delimitaciones urbanísticas, las infraestructuras existentes, las calles y el parcelario y la delimitación propuesta abarca una superficie de 578.314 metros cuadrados,« gran parte de la cual está constituida por las aguas del mar», detallaron.

El anuncio se ha realizado en el Consello da Xunta de hoy y desde el gobierno autonómico recuerdan que la declaración BIC supone dotarlo de las «máximas medidas de protección para salvaguardarlo como expresión relevante y significativa de la identidad, la cultura y las formas de vida del pueblo gallego».

Los técnicos de la Consellería de Cultura describen el bien de Cambados como «uno de los escasos ejemplos de molinos de mareas que queda en las costas gallegas y representa un testigo excepcional de una tradición cultural prácticamente desaparecida y muy significativa del amplio período histórico en el que se desarrollaron este tipo de instalaciones, así como de la identidad, la cultura y las formas de vida del pueblo».

En su informe también recuerdan que el uso principal y característico de este espacio fue el de la molienda y transformación de cereal en harina, además de ser usado como vivienda de la familia encargada de la instalación y posteriormente corte del ganado.

Además, el edificio fue objeto de una rehabilitación integral en 1995 que lo transformó para dedicarlo a fines expositivos y «en la actualidad solo funciona de manera puntual como espacio expositivo». Además de su valor etnológico, «se le puede atribuir valor histórico, dada su antigüedad y vinculación con la historia de los asentamientos de Fefiñáns y Cambados y un gran valor arquitectónico, ya que es muestra de la arquitectura tradicional de carácter rural», concluyen.

