«Móllate polos ríos» nota mejorías en el Ulla y el Umia, pero alerta de la plaga de envases

Las comarcas de O Salnés y el Ullán se sumaron un año más a la limpieza simultánea de ríos de Adega a través de media docena de iniciativas que implicaron a colectivos, particulares, Concellos y centros educativos. Gracias a su acción voluntaria se retiraron varios cientos de kilos de basura de afluentes que acaban en la ría de Arousa.

Nuevamente, constataron que los envases ligeros y los plásticos son una plaga y aún siguen apareciendo cosas sorprendentes, como el cuadro eléctrico hallado en Ribadumia o una arqueta de residuales desbordando desaforadamente en Valga. No obstante, los participantes más veteranos de «Móllate polos ríos», que cumplió 28 años, notan algunas mejorías.

Los participantes en la actuación del Umia. | Iñaki Abella

Los grupos aún tardaron en seleccionar todos los desechos para su correcto reciclaje porque la variedad fue abrumadora: productos de higiene (tampones, palillos...), colillas, tejas, tuberías, escombros, chapas de botellas, vidrios, calzado, bridas, aparejos de pesca, vasos de diferentes materiales... Y sobre todo, muchos plásticos pequeños y envases ligeros.

En los márgenes del Umia actuaron 17 voluntarios capitaneados, como siempre, por el Colectivo Ecoloxista do Salnés (CES) que, una vez más, clamó contra la semi urbanización de estos espacios naturales.

Alcantarilla de residuales vista en la limpieza de Valga. / FdV

Su presidenta, Marta Lois, hizo un llamamiento a la «reflexión» de las administraciones, solicitando la retirada de las papeleras de la senda de Pontearnelas y de cualquier otra. «Son un foco de contaminación y de infección. La recogida frecuente es compleja, se desbordan y la basura termina diseminada por el viento. Hay que educar a la gente, acostumbrarla a llevarse la basura a su casa o solo poner contenedores de recogida selectiva y con tapa cerrada en las inmediaciones de zonas, por desgracia, ya degradadas, como merenderos y aparcamientos», reivindicó.

La luz artificial, perjudicial

En un tramo de 500 metros, recorrido desde el puente de Os Padriños durante dos horas, retiraron unos 100 kilos y entre ellos, otra prueba de sus quejas: una papelera entera y restos de una farola rota: «Es que luego tampoco hay interés por mantener estas cosas, se deja que se acaben pudriendo y además, esa iluminación artificial afecta a la vida natural; tiene que haber oscuridad».

Lois también considera que nadie puede argumentar ya desconocimiento de los efectos nocivos de tirar basura al suelo: «El que tira latas al río... Que se lo haga ver. Es el agua del que bebe gran parte de la comarca. No hay excusa, hoy en día hay muchísima información al alcance de cualquiera y si no, que nos consulte».

El grupo de Limpiarousa en Catoira. | FdV

El CES lleva ejecutando limpiezas en este punto desde hace casi dos décadas y también hace una lectura positiva: «Notamos menos voluminosos como electrodomésticos, ruedas de coches o pilas. Residuos que la gente no sabe muy bien a dónde llevar y que dejaban junto a la carretera –los encontrábamos sobre todo en el margen cercano al puente nuevo–. Parece que hay más conciencia sobre la existencia y los servicios de los puntos limpios municipales, sin embargo, en envases y latas, estamos igual de mal», lamentó.

El Ulla también se libró ayer de una buena cantidad de basura gracias a Muíño Didáctico de Campaña. Este año –ya van 12–, contó con la asociación vecinal Os Penoucos y se decantaron por el Louro; un regato que desemboca en uno de sus afluentes, el Valga. Les costó «debido a la maleza», pero lo libraron de 34 kilos de desperdicios; bastante menos que los 45 o 180 de ediciones anteriores. No obstante, se mostraron muy preocupados por una alcantarilla desbordando residuales cerca de la vía del tren y, sospechan, que desde hace tiempo.

También este río , pero en las Torres de Oeste de Catoira, actuó Limpiarousa. Unos 18 voluntarios juntaron 20 kilos de «mucha basura pequeña, destacando bridas, chapas, colillas, vasos de la Vikinga... Y también envoltorios de alimentos».

Alumnos de As Bizocas en su limpieza. / FdV

«Más respeto» en una zona de turistas y de botellones

La jornada medioambiental de Adega desplegó más de 70 limpiezas por toda Galicia con un carácter simbólico, buscando despertar conciencias y educar. De hecho, en Arousa se implicaron centros escolares como los colegios de O Mosteiro y A Armenteira, actuando en los regatos Armenteira y San Tomé, y el IES As Bizocas, de O Grove. que actuaron el pasado viernes por coincidencia con la jornada escolar. También los Concellos se sumaron, destacando este año los de Meis y Pontecesures, como los más activos.

El instituto meco se dedicó al Bizocas y solo en envases reciclables retiraron diez litros. Llevan ocho años participando y su conclusión es que «parece que los turistas que hacen picnic y la los del botellón se está volviendo más respetuosos, pero aún queda camino hasta que no recojamos nada». Quieren pensar que todos estos años de acciones están sirviendo para algo.