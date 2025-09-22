El «mejor barrio del mundo» despide el verano con alegría y reivindicación

El barrio de O Piñeiriño despidió ayer el verano con una gran fiesta en la que no faltaron ingredientes lúdicos y sobre todo su compromiso social a pesar de que la lluvia se lo puso un poco difícil. Música, venta de productos, gastronomía y buen ambiente reinaron en una cita nuevamente multitudinaria e impulsada por la Asociación Veciñal Breogán.

En esta ocasión, la comunidad vilagarciana se alió con la Plataforma Vilagarcía con Palestina para realizar una acción simbólica de solidaridad con el sufrimiento de este pueblo y «denunciar el genocidio de Gaza». Así, la jornada festiva arrancó con la instalación de pancartas reivindicativas y durante el día se elaboró un mural participativo donde los niños pudieron transmitir mensajes de paz. «Un gesto artístico y colectivo que invita a la reflexión y que reafirma el compromiso social del barrio con el pueblo palestino, porque el mejor barrio del mundo no puede pasar por alto lo que pasa, decimos no al genocidio», explicaron desde la entidad.

Asistentes a la cita del barrio vilagarciano. | Iñaki Abella

La música se sucedió desde la mañana, contando con dj Alkalde, que se estrenó en esta cita, y Al, quien ya es un conocido por su participación en el evento solidario Solifest. También se subió al escenario el grupo Purple y el barrio presumió de talento local con la actuación del grupo de danza North ADT, que ensaya todo el año en el Centro Cultural Breogán.

Como siempre, la organización pensó en todos los gustos y edades y volvió a demostrar su compromiso con la cultura gallega, ofreciendo por la tarde un encuentro de música tradicional dirigido por Gharbosas do Piñeiriño, para despedir la época estival a ritmo de muiñeira.

Los niños aportaron al mural por la paz. | Iñaki Abella

Como aliados, la asociación contó con los locales de hostelería Amor de Abuela, Madia Leva y Café Bar Nautilus y no faltaron otras propuestas a pie de calle, como un puesto de venta de ropa, en una apuesta clara por el emprendimiento y el comercio locales.

El programa ya había arrancado el sábado con el regreso de los talleres de guitarra, bajo y música moderna impartidos por el vilagarciano Pedro Falcón Latorre y que cuentan con la colaboración de Breogán. De entrada libre y gratuita, estas sesiones están teniendo un importante éxito, atrayendo incluso a personas que solo van de oyentes para «ver cómo se trabaja profesionalmente en un grupo o en un estudio de grabación. Les gusta ver cómo se hace una canción, cómo mezclan y trabajan las diferentes capas de un tema. Es una especie de «making-of musical» que les resulta atractivo de ver y escuchar, por lo que es un taller abierto a que todo el mundo lo pase bien, aprenda y conozca a más gente interesada por la música», explicó el propio artista. Se ha convertido en una iniciativa que une y, de hecho, existe un canal de difusión con los participantes que no ha dejado de crecer y que ya ronda los 90 inscritos, formando una comunidad musical.

En resumidas cuentas, fue un fin de semana en el que «O Piñeiriño volvió a demostrar porqué es considerado como el mejor barrio del mundo: cultura, compromiso, veciñanza y alegría se dieron la mano».