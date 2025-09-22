A «Maridaxe» que chegou desde o Ulla á Arousa
Foi construído no ano 1959 nuns asteleiros de Rianxo e o seu primeiro destino foi converterse nun barco de transporte de madeira co nome de «Serrerías Rubia». Foi unha draga en Carril, un bateeiro en Sanxenxo e na Illa ata que, en 2023 caiu nas máns de Fran Otero e Manuel Mougán que lle deron unha nova vida como o galeón «Maridaxe»
A. G.
En xuño de 2023, un mariñeiro, Fran Otero, e un carpinteiro de ribeira, Manuel Mougán, maridaban os seus esforzos, tras unha moi breve deliberación, para adquirir un vello bateeiro que estaba en perfecto estado de conservación pero que se quedaba pequeno para o traballo nos parques de cultivo. Naquela embarcación aínda era visible a fasquía dos galeóns que surcaban o Ulla transportando mercancías, pese a que lle cortaran a popa e lle engadiran elementos máis modernos para axustar o traballo na batea. Foi así como renaceu o «Maridaxe», o último dos galeóns que se sumou á frota que existe na Illa de Arousa.
Os dous veciños da Illa descoñecían, no momento de adquirilo, toda a historia que agochaba a embarcación. «Chamaba a atención pola súa fasquía, pero aínda non sabiamos que formaba parte dun patrimonio moi escaso, como son os galeóns do río Ulla», explica Fran Otero, un dos dous integrantes desta aventura. Nada máis adquirilo, e tras porse a traballar en melloralo e acondicionalo para a súa navegación a vela, comezaron a indagar no seu pasado e atopáronse con que o seu «Maridaxe» fora construido nuns asteleiros da parroquia rianxeira de Isorna, concretamente no lugar de A Rubia e o seu primeiro destino foi converterse nun transporte de madeira para a serrería emprazada uns 300 metros río arriba das Torres do Oeste de Catoira. Esas foron as súas primeiras navegacións baixo o nome «Serrería Rubia».
Mentres traballou nesa zona, tamén rutas ata Vilagarcía, onde aprovisionaba de madeira aos vapores que saían do porto, ou ía aínda máis alá, ata as telleiras de Vilalonga e Castrelo, onde deixaba a madeira para regresar ata a desembocadura do río Ulla cargado de tellas ou barro, sendo clave, xunto a outros moitos galeóns, do desenvolvemento económico e industrial dese territorio. Entre as peculiaridades que tiña a embarcación, explica Otero, estaba «a presenza dun mastro de madeira cunha percha, que era usado a modo de grúa, e dun pescante, destinado as tarefas de carga e descarga do material transportado».
A principios dos anos 80, o «Serrerías Rubia» foi adquirido por un veciño de Carril para a extracción de áridos e o seu uso nos viveiros de ameixa. Esa actividade gañara un importante pulo nesa época e a maior parte dos galeóns adicábanse ao transporte de area pola ría. Foi nese momento, explica Otero, cando o «Maridaxe» sufríu as modificacións máis importantes para a súa modernización. «Instalóuselle unha maquina hidráulica e tamén se lle cortou a popa, unha práctica habitual nos galeóns, pois as súas formas curvas dificultaban e encarecían a súa reparación».
Esa actividade durou un lustro, ata que as queixas dos mariñeiros pola escaseza de producción e o impacto ambiental que provocaban as «chuponas», as grandes barcazas que extraían a area, provocou que se proibise a extracción e supuxo para o «Serrerías Rubia» un novo cambio de sector.
Ese chegou en 1988, cando foi adquirido por un veciño de Dorrón, en Sanxenxo, que comezou a utilizalo como bateeiro. No ano 2000 cambiou de mans e foi adquirido por un veciño da Illa que lle cambia o nome e acomete os que serán os segundos grandes cambios no barco: a sustitución da ponte e do forro do casco. Durante 23 anos foi un dos bateeiros da flota da Illa ata que chegou ás mans de Otero e Mougán nun mes de xuño de 2023, cando se volveu a rebautizar co nome de «Maridaxe», representando nesa palabra a unión de esforzos entre un mariñeiro e un carpinteiro para sacar adiante este proxecto.
Estes foron dous anos moi longos «traballando nos tempos libres no barco para acondicionalo, recuperando cousas como o pescante para largarlle unha vela cangrexa ou reacondicionando algunhas zonas ou renovando a instalación eléctrica e hidráulica; foi tempo que sacamos ás familias e levounos máis do que nos gustaría pese a que contamos con colaboración, pero hoxe o «Maridaxe», ese proxecto que ideamos en conxunto os dous, xa é unha realidade». O barco estreouse nas Festas do Carme da Illa e xa participou en eventos como o «Inchadiña branca vela» de homenaxe a Rosalía de Castro ou nas concentracións que se fixeron na Illa contra o xenocidio de Gaza. De 13,5 metros de eslora e 3,40 de manga, o «Maridaxe» é outra das grandes xoias patrimoniais que se pode ver no peirao do Cabodeiro.
Un lugar onde amarrar o patrimonio marítimo
O «Maridaxe» é un dos catro galeóns que amarran no peirao do Cabodeiro, un ben patrimonial que leva moito tempo reclamando unha solución digna, con amarres adecuados nos que non só poida ter á súa disposición auga e luz, se non tamén a seguridade de que non van acabar estrelados contra a area da praia ou á valga polo medio da ría cando cheguen os temporais. Otero recoñece que o patrimonio marítimo que ten a Illa de Arousa «é algo que se debe preservar, que debe contar con servizos adecuados e estar nun lugar onde poida ser visitado, admirado e coñecido, unha Mariña Tradicional que, en comparación co que se pode perder calquera destes invernos, non supón un gran desembolso para as administracións».
