La ITV para vehículos agrarios recala hoy en Meis

La ITV de vehículos agrarios estará desde hoy lunes y hasta el día 25 en el Campo da Feira en Meis. Los interesados en acudir deben solicitar cita a través del número 981 928 080 ó de la web www.sycitv.com-cita previa.

A la hora de acudir, el propietario tendrá que ir provisto del permiso de circulación, tarjeta de inspección técnica o certificado de características del tractor o vehículo agrario, seguro obligatorio y cartilla de inscripción agrícola. De contar la cabeza tractora con atomizador para la aplicación de sulfatos, también puede pasar la ITV de esta herramienta acudiendo en este caso con ese equipo conectado a la cabeza tractora.

A partir de esta cita, en O Salnés, la ITV de agrarios estará en Sanxenxo, entre el 30 de septiembre y el 8 de octubre, ofreciendo sus servicios en el estacionamiento de la iglesia de Vilalonga. Y en Cambados, lo hará entre el 13 y el 15 de octubre, en la explanada del parque infantil O Sineiro en Vilariño