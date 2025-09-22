Los empresarios se pasean por la ría

La Confederación Empresarial de Pontevedra (CEP) citó hoy a sus miembros para desarrollar su asamblea, que tuvo lugar en el hotel de cuatro estrellas Eurostars Isla de La Toja y que contó con la asistencia del alcalde de O Grove, José Antonio Cacabelos Rico.

Fue una cita que, al margen de esa parte más formal, incluía una vertiente mucho más festiva que contribuía a promocionar turísticamente al Concello de O Grove, según destacaba José Besada, presidente de Empresarios Grovenses de Bens e Servicios (Emgrobes).

El recorrido guiado por la isla. / FdV

De ahí el recorrido guiado por la isla para, gracias al investigador de la historia local Francisco Meis, conocer algunos de los sectores mejor guardados de A Toxa y familiarizarse con la historia que rodea a su fábrica de jabones, al viejo balneario y al conjunto de la infraestructura hotelera de este importante destino turístico.

Tras esta experiencia, los empresarios tuvieron la oportunidad de surcar la ría en uno de los catamaranes de la naviera Cruceros do Ulla Turimares, con el capitán Gonzalo Naveiro al timón.

Y no solo disfrutaron del mar de Arousa en el catamarán «Gran Cormorán Jet» –uno de los más conocidos del puerto de O Corgo–, sino que conocieron de cerca el funcionamiento de sus bateas, además de dar cuenta de un almuerzo a bordo.