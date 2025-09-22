El cortometraje «Mariñeira» del IES Cabanillas gana en el FICBueu

El IES Ramón Cabanillas ha ganado el primer premio del FICBueu 2025 al mejor cortometraje de un centro de Secundaria por su trabajo «Mariñeira». El jurado distinguió la creación por «su capacidad para congregar a toda la comunidad educativa alrededor de una historia intergeneracional empleando el cine como elemento de cohesión comunitaria».

El centro de Cambados se llevó una gran alegría por esta nueva estatuilla, que reconoce una creación audiovisual que forma parte del proyecto educativo «O xardín da memoria» en el que, mediante iniciativas como esta, se busca realzar el valor de la transmisión oral trabajando temas como la enfermedad de Alzheimer.

De hecho, el corto ganador del Festival Internacional de Cinema de Bueu está basado en una historia real que conocen muchos cambadeses sobre esta dolencia. Fue un gran trabajo en el que el propio alumnado incluso interpretó la banda sonora; una tema cedido por Tonhito de Poi.