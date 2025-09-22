Cita de los aprendices ferroviarios
Se reunieron para recordar las experiencias vividas hace 45 años en Bamio
Estudiaban en Vilagarcía, tenían entre 15 y 17 años, la mayoría se encontraban muy lejos de sus familias y casi todos aprendieron «unos valores que nos han acompañado toda la vida».
Y no solo eso, sino que aquella experiencia, vivida hace 45 años, «nos unió para siempre», considera Raimon Moreno, uno de aquellos jóvenes.
En su caso tenía 16 años cuando se desplazó 1.100 kilómetros desde su hogar para formarse «en un internado de Vilagarcía de Arousa» –en Bamio– en materia de mantenimiento de trenes.
«Desde entonces hemos prestado un servicio público», esgrime el propio Raimon Moreno cuando destaca el lado más humano de la profesión y del aprendizaje previo.
Lo cual sale a relucir después de que algunos de aquellos jóvenes se reunieran de nuevo para asistir al quinto aniversario de la 35 promoción de aprendices ferroviarios.
