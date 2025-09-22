Buscan a viticultores poseedores de más cepas centenarias

Viña Moraima augura un gran futuro a este proyecto que nació hace una década con el fin de poner en valor una variedad gallega al borde de la extinción y que es única en el mundo, como han certificado los científicos. De hecho, la firma hace un llamamiento a los viticultores tradicionales que puedan tener ejemplares de ratiño galego en sus plantaciones. Especialmente a los que tengan propiedades en la zona de Barro, donde se registra la mayor concentración. Cuenta su enólogo, Roberto Taibo, que fuera de esta localidad hay escasas cantidades. De hecho, por ahora no se tiene conocimiento de que otras firmas elaboradoras adscritas a la DO Rías Baixas estén produciendo vino con esta uva cuya principal diferencia con la variedad reina –el albariño– es que tiene un mayor contenido de azúcar, lo cual se traducirá en una mayor graduación alcohólica. Durante estos doce años del proyecto, la sociedad ha trabajando intensamente en la recuperación y regeneración de viejas cepas centenarias halladas en su ámbito de influencia. De este modo, ha conseguido evitar su completa desaparición y espera ser el autor, o por lo menos el impulsor, de un gran resurgimiento. Lo hecho hasta ahora ya es historia.