Arousa se viste de corto para apoyar a Ucrania
Las inscripciones para ambas disciplinas estarán abiertas hasta el martes 23 de septiembre
Hugo de Dios
La asociación Arousa Moza organiza por segundo año conosecutivo un día solidario con Ucrania. Vilagarcía acogerá el próximo sábado dos de los eventos más reconocidos que organiza la entidad a lo largo del año.
Para las 10.00 horas preparan una «andaina» de doce kilómetros con una inscripción general de diez euros, reducida a seis para los menores de catorce años. Por otro lado, a partir de las 18.00 horas llega el gran evento, las carreras.
La tasa de participación general asciende dos euros, mientras que para los menores de catorce, se mantiene el precio anterior.
Ambas salidas se llevarán a cabo desde la explanada del Auditorio Municipal en la plaza de la II República.
Las inscripciones estarán abiertas hasta el martes 23 de septiembre.
