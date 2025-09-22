Afundación reinicia en Vilagarcía su proyecto de musicoterapia

Afundación inicia hoy en Vilagarcía una nueva edición de «Música a flor de pel», un programa que lleva microconciertos a los centros de educación especial de toda Galicia. La iniciativa de la Obra Social de Abanca se impulsa desde el conocimiento de los beneficios que la música en directo aporta para la gestión de las emociones, la disminución de miedos y tensiones, el desarrollo sensorial y perceptivo, el fomento de la creatividad o el refuerzo de la comunicación, entre otros. En concreto, la primera sesión de esta nueva edición tendrá lugar en el Centro de Educación Especial de Vilagarcía.

Como novedad, Afundación suma un taller de musicoterapia impartido por el músico y terapeuta Pedro Campos dirigido a los docentes y equipos de apoyo. Siempre según la entidad, los participantes recibirán formación teórico-práctica adaptada a contextos reales sobre el uso terapeútico de la música.

Para los participantes en «Música a flor de piel», los conciertos se convierten en un canal de comunicación no verbal que permite expresar alegría, sorpresa, tranquilidad o entusiasmo, incluso cuando existen barreras en el lenguaje. Es «una herramienta terapéutica y educativa que conecta a las personas participantes con sus emociones, con los demás y con su propio cuerpo, abriendo una puerta a la inclusión y la participación activa en la vida cultural».

En esta edición participarán los centros Princesa Letizia de Amencer Aspace de Vilagarcía, el CEE de Vilagarcía y Bata-Os mecos de Vilaxoán; entre otros de la comunidad gallega.