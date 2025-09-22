Advierten de que la flora exótica puede desplazar a las aves mecas

Las especies exóticas invasoras pueden desplazar a la aves, tanto a las migratorias –que en esta época del año se disponen a pasar el invierno en Galicia–, como a las que, llegada la primavera, protagonizarán la temporada de cría.

Es una de las reflexiones que se plantean en una nueva edición del campo de voluntariado «A terra que habita no mar», promovido por el camping Fieitás con apoyo del Concello de O Grove y la Xunta de Galicia.

Una cita anual e internacional en la que suelen realizarse labores de eliminación de especies invasoras –sobre todo la popular uña de gato–, se reparan observatorios de aves, se elimina basura marina e incluso se mejoran paseos u otros bienes públicos.

Lucía es una joven voluntaria italiana que sufre en su rostro las consecuencias de la lucha contra el plumacho de la Pampa. / FdV

Esta vez son once los voluntarios que, dirigidos por Pedro Monteagudo, actúan en zonas como la playa Mexilloeira y Lagoa A Bodeira para frenar el avance de plantas como el plumacho de la Pampa, la citada uña de gato y la margarita africana «pues si permitimos su avance acabará afectando de manera grave a todo tipo de especies animales», esgrime el propio director y también monitor, junto a Facundo Cañás, Andrea Tuñas y Sergio Tarteiras.

Balance positivo

«Hasta ahora hemos quitado 23 toneladas de uña de gato de la zona de Balea y Rons, acabando prácticamente con la totalidad de la planta», esgrime.

En los dos últimos años «nos hemos centrado en parar la expansión de la ‘Cortaderia selloana’ –plumero de la Pampa, plumacho, plumerillo o pampera–, eliminando las plumas antes de que empiecen a desprenderse para seguir colonizando».

Una de las zonas en las que se cortó el plumacho de la Pampa. / FdV

En esta edición en concreto «retiramos unas 17.000 plumas», lo cual es un dato a tener muy presente, dado que «cada pluma contiene unas 100.000 semillas».

Los participantes, llegados de Francia, Venezuela, Italia, República Checa y diferentes regiones de España, están trabajando a un ritmo intenso, compatibilizando esta acción solidaria con excursiones y actividades de todo tipo mediante las que disfrutar de O Grove y su entorno.

Hace días, por ejemplo, acudieron a la fiesta de la Virgen de la Guadalupe, en Rianxo, y ahora tienen previsto visitar Ons, antes de dar por concluido el viernes próximo el campamento promovido por Carlos Fiuza desde el campamento Fieitás.