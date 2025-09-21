Los voluntarios retiran de Sálvora 100 kilos de basura y 326 de plantas invasoras

Medio centenar de personas convocadas por Afundación en el marco del proyecto Plancton participaron ayer en un operativo ambiental a favor de los ecosistemas marinos y terrestres de la isla de Sálvora, que pertenece al Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas.

En total, y al finalizar la jornada, se retiraron de la isla más de 100 kilos de basura y 326 kilos de flora exótica invasora gracias a la labor de las personas voluntarias.

Divididos en varios grupos, una parte del colectivo dedicó sus esfuerzos a la retirada de basuras marinas en los arenales de Almacén, Zafra y Area dos Bois. Otro grupo de personas voluntarias trabajó en la retirada de especies exóticas invasoras, entre ellas la conocida como hierba de San Juan (Helichrysum foetidum).

Esta especie botánica invasora, originaria del sur del continente africano, tiene una gran capacidad de dispersión, lo que facilitó su difusión por muchas zonas del litoral gallego en estos últimos años, compitiendo con la vegetación autóctona y modificando el equilibrio natural de los ecosistemas en los que se instala. Además, se retiraron del entorno de la aldea de Sálvora pies de Amaryllis belladonna y de Crassula ovata.