Vivir de alquiler en Vilagarcía: seguros de impago, avales y 700 euros de media

Vilagarcía no es ajena a la crisis global de accesibilidad a una vivienda. La construcción de nuevos inmuebles parece haberse reactivado en la ciudad con media docena de proyectos en marcha que resultarán en un centenar de hogares. Sin embargo, la opción de alquiler sigue sumando negativos. En el último año, el precio medio ha subido casi un 2%, resultando casi imposible hallar algo por menos de 700 euros y sin la solicitud de garantías de pago cada vez más frecuentes y exigentes como la contratación de un seguro, avales bancarios...

En su informe mensual, uno de los portales inmobiliarios más potentes del país, Fotocasa, señala que en agosto, la ciudad arousana registró una variación interanual de un 1,9%, por encima de A Coruña capital aunque todavía por debajo de Pontevedra, donde el incremento con respecto al año pasado es de un 9,1%.

La situación vilagarciana significa que, a día de hoy, el precio medio del alquiler está en 8,94 euros por metro cuadrado, lo cual resulta que un domicilio medio de unos 80 metros cuadrados ronda los 715 euros al mes. La estimación va en consonancia con los anuncios existentes en el mercado donde resulta prácticamente imposible encontrar un alquiler de larga duración.

Detalles

La práctica mayoría de los colgados en los principales portales se corresponden con ofertas de temporada, de junio a septiembre y, en bastantes casos, suben esa media estimada, llegando a los 10 euros por metro cuadrado. De este modo, los propietarios obtienen un rendimiento mayor por sus propiedades en la época estival.

«La oferta de vivienda en arrendamiento es cada vez más limitada, mientras que la demanda continúa creciendo de forma intensa. La producción de vivienda destinada al alquiler resulta insuficiente y, al mismo tiempo, parte del parque residencial de larga duración se ha desviado hacia fórmulas más rentables como el alquiler turístico, el de temporada o el de habitaciones, lo que reduce aún más el stock disponible. Como resultado, todas las comunidades autónomas han alcanzado precios máximos en 2025», explica la directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos.

Con todo, es posible encontrar «joyas» en buen estado y que no son bajos reconvertidos e incluso cuentan con ascensor, por algo más de 600 euros. Sin embargo, muchos dueños de estas «rara avis» del mercado actual son cada vez más exigentes sobre los requisitos. De hecho, no es extraño ver condicionantes cada vez más duros que tener que demostrar solvencia económica exhibiendo una nómina sólida y hay quien solicita un seguro de impagos y hasta un aval bancario, y no solo se ve pisos de los más caros, que se pueden encontrar a día de hoy en la céntrica plaza de Galicia o Rodrigo de Mendoza, donde hay ejemplares de 1.000 y 800 euros el mes.

Tanto es así que hay empresas inmobiliarias que se han especializado en los llamados «alquileres seguros», aplicando medidas preventivas para evitar la morosidad y un sistema de «scoring» para evaluar la solvencia y fiabilidad de los candidatos. Y también funciona en el caso de los inquilinos ofreciéndoles, por ejemplo, seguros de impagos y otros servicios.

El horizonte de la vivienda de promoción pública

Las administraciones públicas son conscientes de la situación del mercado de la vivivenda y por ello han puesto en marcha algunas iniciativas. En Vilagarcía, la más destacada y avanzada es la construcción de 10 viviendas en la parcela de Marxión cedida por el Concello de Vilagarcía mediante un convenio con la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas mediante el cual también bonificará la mayor parte de los impuestos.

De hecho, acaba de adjudicar la redacción de los proyectos de esta construcción, que tendrá un coste de 1,9 millones de euros. Además, está el otro proyecto de la Xunta y de mayor envergadura para la levantar 300 domicilios en la avenida das Carolinas. Y a nivel municipal, nada más se ha vuelto a saber de si hay avances sobre las medidas incluidas en la Axenda 2030 a sufragar con fondos europeos, siendo esta una de las preocupaciones que más apremian. Figuraba desde un censo de viviendas vacías para incentivar nuevos usos, entre otras cuestiones a desarrollar hasta 2030.