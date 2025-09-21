El virrey que fundó el mercado de Vilagarcía

Establecido el mercado semanal, el marqués de Vilagarcía se dispuso a partir al virreinato de Perú, que por entonces comprendía las actuales naciones de Perú, Ecuador, Bolivia, Colombia, Panamá y partes de la Argentina y Chile. Un inmenso territorio difícil de gobernar por los levantamientos de los indios, los problemas burocráticos con los gobernadores, sus riquezas apetecidas por los españoles, la Inquisición y las guerras con Inglaterra.

Partiría el marqués de Villagarcía en mayo de 1735 en dos buques, el «Conquistador», de 64 cañones, y el «Incendio», de 50, acompañado de su hijo Mauro de Mendoza y un séquito formado por dos secretarios, un capellán y otras personas que le ayudarían en sus viajes y estancia.

Ya autorizado el mercado, los paisanos pudieron acudir a comprar y vender comida recolectada, leche, aperos para la agricultura, zuecos, animales... Por supuesto, el mercado no estaba en el sitio actualmente localizado, entre otras causas porque el río de O Con y sus marismas inundaban toda la zona del Castro y parque de A Xunqueira hasta la iglesia parroquial de San Eulalia.

Con el paso de los años, el mercado se celebraba en lugares diseminados, de forma que frente a la capilla de San Roque se vendían los cerdos, en la actual plaza de Independencia estaban los cereales, en la calle de A Baldosa se comerciaba con frutos y verduras, en Ravella, conocida antes como Campo de Cabritas, se establecían los vendedores de ovejas y cabras...

El municipio se estaba extendiendo y con el mismo, el ferrocarril, los comerciantes, la pesca y la tímida industria, por lo que en 1880 el alcalde de Vilagarcía, Francisco Viqueira, convence al pleno de la necesidad de un mercado cubierto para carnes, frutas y pescados, que en principio se construiría en la marisma continuación de la calle del Río.

Pero los ayuntamientos eran pobres y la única posibilidad era aumentar los impuestos, y mientras tanto el tiempo pasa y sucede que hay nuevas elecciones. Resulta elegido el dinámico alcalde Francisco Ravella y Arenas, que, además de desechar la primitiva idea de vender en el mercado todo tipo de alimentos, se haría solamente con carnes y pescado, y se construiría en el punto denominado Marina Sur, en el espacio que media entre el Muelle llamado de Cuevas y el Castro, para lo cual las autoridades tenían que ceder dicho terreno por el Ministerio de Fomento pues cogía un pedazo de playa. Finalmente se iniciaron las obras, que costarían 42.052 pesetas por subasta pública, y adjudicadas a Manuel Pereiro con planos y vigilancia de obras del arquitecto Faustino Domínguez, entregadas al Ayuntamiento en octubre de 1883. Nacía así el Mercado de la Pescadería, con sus escudos en el frontal.

La siguiente etapa en pro de conseguir definitivamente un mercado cubierto con toda clase de tiendas y comodidades tanto para los comerciantes como para los compradores, se inició durante la alcaldía de Enrique Rodríguez Lafuente, que vio la solución en el relleno y saneamiento de las marismas que contorneaban el río O Con. Dicho relleno se había iniciado en 1870 con el alcalde Bargués, obras que serían continuadas en 1906 por el ingeniero Pedro Domenech. Pero la concesión al ayuntamiento caducó, y aunque se rehabilitó la misma en 1921, nada importante se hizo hasta la llegada de Enrique Rodríguez Lafuente, que, tras el relleno de las marismas decidió construir un mercado definitivo, que sería el actual Mercado Municipal de Abastos.

Quedó encargado del proyecto del mismo el arquitecto Manuel Gómez Román, y el rematante de las obras quedó finalmente a cargo de Manuel Hermida Tilve, de acuerdo con las siguientes cantidades: relleno de las marismas 47.380 pesetas; construcción del mercado 283.700 pesetas, y los puestos del mercado 26.071, aunque finalmente el costo total de las obras fue de 424.327.

El mercado tendría según el proyecto una superficie de 1.500 metros cuadrados distribuidos en tres cuerpos: uno central de dos plantas y dos laterales gemelos de una sola planta. La primera piedra se colocaría el 23 de mayo de 1926.

La plaza de abastos se inauguró el 16 de agosto de 1929 con la asistencia del ministro de Hacienda, José Calvo Sotelo, siendo bendecida por Monseñor Tedeschini, Nuncio de su Santidad en España.

También se construyó durante su mandato la plaza de la pescadería de Vilaxoán y otras diez obras importantes, tal como el grupo escolar, la biblioteca y otras más.

Una tercera etapa fue la iniciativa de una comisión de agrarios durante la Segunda República, que pretendían revivir el tiempo en que en el mercado se vendía y compraba ganado de todo tipo, para lo cual hablaron con Desamparados Barrio para alquilarle un terreno en la Lomba por 500 pesetas anuales, que la señora aceptó, con lo cual conversaron con el ayuntamiento, que confirmó el proyecto.

Se formó a continuación una Comisión integrada por los concejales Oubiña, Morla, Aragunde y Abalo «para que otra que represente a la Cámara de Comercio formule un plan de propaganda, fijando además la fecha en que haya de tener lugar».

Estando todos de acuerdo se inauguró el 22 de junio de 1933 –con carácter bimensual– los días 7 y 22 de cada mes en el conocido como Parque de la Lomba, con asistencia del alcalde accidental, Amadeo Brumbeck, y reuniendo hasta mil cabezas de ganado.

Aunque todo indicaba que el mercado de ganados sería un éxito, lo cierto es que con el tiempo fue decayendo hasta su completa desaparición, debido a que la comarca no era rica en ganadería.

Antes de esta feria ya existía otra mensual en Rubiáns, y de la misma, la prensa comentaba en enero de 1933 que en el mercado del día 14 se celebró «con muchas transacciones de ganado, sobre todo terneros y cebones y gran abundancia de caza y pesca».

(*) Víctor Viana es médico e investigador de la historia local.