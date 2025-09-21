Solo entre Sobradelo y Vilaxoán hay más de media docena de pasos de peatones que terminan en aceras sin rebajar. Esta circunstancia, que puede pasar desapercibida para una persona con movilidad fluida, es un calvario para quienes dependen de sillas o andadores para desplazarse; y un incordio para los que van con carros de la compra o sillas de bebé.

Luis Villaronga, que se desplaza en una silla a motor, contabiliza solo en el entorno inmediato a su domicilio, entre Sobradelo y Vilaxoán, media docena de pasos de cebra que terminan en aceras sin rampa, y que por consiguiente no son accesibles para personas como él.

Las barreras se encuentran en carreteras tanto de Portos de Galicia como del Ayuntamiento, de ahí que ya se haya quejado de la situación tanto ante la administración local como a la guardamuelles de Vilaxoán. Pero por ahora con poco éxito. «Al final, hay zonas en las que no me queda más remedio que ir por la carretera», afirma.

Vilagarcía tiene decenas de pasos de peatones sin rampa para sillas

Villaronga sostiene que los pasos de peatones terminan en aceras sin rebajar entre la plaza de abastos y el parque de Dona Concha; en la bajada de Vilaboa hacia Valle Inclán; entre la gasolinera del Puerto y O Castriño; a la entrada del Intecmar; o frente al centro social de O Preguntoiro.

A mayores, Luis Villaronga insta a Portos y el Ayuntamiento a resolver otros problemas que afectan a las personas con movilidad reducida, como son la estrechez de la acera que pasa por delante de la antigua fábrica de Cuca o la falta de una barandilla de protección en el borde de la playa de O Castelete.