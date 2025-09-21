A Senra goza cos mellores xogadores de chave e billarda
A billarda e a chave son os deportes tradicionais galegos máis coñecidos e practicados. Ribadumia acolleu onte unha tarde de competicións, na que se congregaron os mellores xogadores de cada disciplina.
O campo de fútbol da Senra, en Ribadumia, acolleu onte as finais absolutas da Copa Xunta de Galicia de billarda e de chave, organizadas pola Federación Galega de Deporte Autóctono. Case un cento de deportistas procedentes de varios puntos de Galicia competiron pola tarde; no caso da chave, a final enfrontou ao campión e ao subcampión da liga regular, o San Cristóbal da Coruña e o Ans de Carral.
A victoria foi para os primeiros, tras gañar o partido por 166 chaves a 117. Ademáis, o premio ao máximo chaveiro da tarde foi tamén para un deportista do San Cristóbal, Diego Candal, que atinou 38 veces na chave.
Simultaneamente, o verde da Senra acollía a final de billarda, na que medían as súas habilidades 16 xogadores, 12 adultos, entre homes e mulleres, e catro nenos. Unha das características máis singulares desta copa de billarda é que todos os xogadores compiten entre si por un mesmo podio, con independencia do seu sexo ou idade.
Después dunha hora de lanzamentos, a victoria final foi para Valentín Pastoriza, do equipo coruñés Filloas de Sangue. En segunda posición quedou Albino Veiga, e terceiro foi Xan Rodiño, do equipo Lúa de Forza, de Sanxenxo.
Para os xogadores de billarda, esta Copa Xunta de Galicia marca, de algún modo, o inicio da súa tempada competitiva, que se alongará ata o mes de maio. No caso da chave é distinto, porque a tempada neste deporte ríxese polo ano natural, de modo que a copa de onte será unha das últimas probas do calendario ata 2026.
Dase a circunstancia de que onte, mentres se disputaba a final absoluta de primeira división en Ribadumia, na Coruña xogábanse as finais correspondentes á segunda e a terceira división.
O Salnés estase convertendo nunha comarca que apoia moito este tipo de eventos de deporte autóctono, sendo unha parada habitual de competicións de billarda ou chave tanto Ribadumia como a praza de Fefiñáns, en Cambados.
