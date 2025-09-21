Ribadumia idea una nueva ruta que unirá enclaves como el Monte do Castro

El Concello de Ribadumia está dando los primeros pasos de un proyecto a cumplir a medio plazo y consistente en la creación de una nueva ruta alternativa y complementaria del tramo de la Variante Espiritual que pasa por su término, atravesando recursos de gran valor como los molinos de Batán, el yacimiento de Monte do Castro y la iglesia románica de Besomaño.

El alcalde, David Castro, indicó que esta iniciativa surge del interés municipal de seguir creciendo en visitantes y peregrinos y que ya están buscando apoyos. De hecho, esta semana recibieron la visita del conselleiro de Cultura, José López Campos, que visitó algunos de estos enclaves.

Asimismo explicó que para confeccionar este itinerario, que partiría desde el puente de Cabanelas y que permitiría retomar la Variante Espiritual en Pontearnelas, primero quieren poner en valor los recursos que le darán vida.

Así uno de los proyectos más avanzados –con plano incluido– es la humanización del atrio de Santa María de Besomaño, para lo cual ya alcanzaron hace tiempo un acuerdo de cesión de terrenos con el Arzobispado de Santiago. Se trata de una «demanda vecinal» que además servirá para poner en valor esta joya arquitectónica, la cual también precisa de alguna actuación interior por humedades procedentes del tejado y que esperan resolver de la mano de la Iglesia.

Antes se transitaría por los molinos de Batán, rehabilitados hace años y escenario de la representación de la molienda de la Festa do Pan, y no podía faltar uno de los yacimientos más relevantes de la provincia de Pontevedra y que está en Ribadumia. «Además de por su valor histórico, para nosotros Monte do Castro es muy importante por su atractivo turístico, el cual queremos potenciar también entre los visitantes de los numerosos eventos que organizamos a lo largo del año», añadió el regidor. De hecho, su propuesta pasa por ir más allá de las tareas de mantenimiento que realizan con frecuencia y plantean una humanización respetuosa con el entorno y «terminar algunas pinceladas de la recuperación del yacimiento», que fue escenario de importantes campañas prospectivas en el pasado, arrojando datos de gran interés.

Durante su visita, López también se interesó por las necesidades de los centros culturales de cara al inventario autonómico que están realizando para el futuro Plan de modernización de infraestructuras.