La ría de Arousa termina la campaña estival con la mitad de marisco que hace tres años

La campaña de verano es la más importante del año para las agrupaciones de mariscadores, tanto a pie como a flote. Durante la época estival tal vez no se alcancen los precios de vértigo que sí se ven en vísperas de los festivos de diciembre, pero a cambio, en verano la cotización del marisco es relativamente alta durante varias semanas. Sin embargo, la de este año no ha deparado muchas alegrías para el sector. Ha sido mejor que la desastrosa campaña de 2024, pero las cifras de producción en la ría de Arousa siguen muy lejos de las de hace un par de años.

Entre mediados de junio y de septiembre de este año, en las lonjas de Arousa se comercializaron unos 565.000 kilos de diferentes especies de bivalvos, principalmente almejas. Esta cifra es mejor que la del verano de 2024, cuando solo pasaron por las rulas 537.000 kilos de bivalvos. Sin embargo, patrones mayores como Miguel Iglesias, de Rianxo, advierten de que este dato es engañoso. «No podemos comparar las cifras de este verano con las de 2024, porque el año pasado había muchas agrupaciones en cese de actividad».

En efecto, hace un año por estas fechas varias agrupaciones de a pie y a flote estaban paradas debido a las graves mortandades de marisco que habían sufrido el invierno anterior. Por ello, si se comparan los 565.000 kilos vendidos en las rulas arousanas durante los tres meses de este verano con las ventas de 2023 y 2022, el resultado es que en estos momentos hay mucho menos marisco.

En 2024, varias agrupaciones se acogieron durante el verano al cese de actividad por lo que hubo menos marisco en las lonjas

Así, en el verano de 2023 se comercializaron en las lonjas arousanas 800.000 kilos de bivalvos; y en 2022, fueron algo más de un millón (1.153.000 kilos). Esto indica que la producción marisquera en la ría de Arousa durante el pasado verano ha caído a la mitad en los tres últimos años. Si se retrocede un poco más en el tiempo, la comparativa es todavía más escalofriante: en el verano de 2019 se subastaron en las rulas 1,4 millones de kilos, casi el triple de los que se vendieron este año.

Por este motivo, algunos patrones mayores muestran su preocupación. Miguel Ángel Iglesias, de Rianxo, sostiene que, «los datos de este verano son desastrosos», y que la prueba de ello es que la práctica totalidad de los barcos de rañeiros de Rianxo han quedado en tierra. «De ir a las concesiones entre 110 y 120 barcos, este verano fueron unos 10, y no eran capaces de coger los topes».

Iglesias sostiene el diagnóstico no es mucho mejor para la agrupación de a pie. «Se ve cría, pero no crece, y donde hay algo de almeja, las ouxas arrasan con ella». «Para nosotros, ha sido un verano muy malo», sentencia.

Es igualmente pesimista Lino Díaz, patrón mayor de Vilanova, quien sostiene que la campaña se ha salvado gracias a la apertura del banco de O Ariño, que llevaba cerrado más de un año. «Si no llega a ser por O Ariño no se habría ganado nada», asegura. Como en el caso de Rianxo, en Vilanova también hubo un amarre generalizado de la flota de marisqueo, y eso también alivió la situación para los que se quedaron. «De los 81 barcos de Vilanova, solo estuvieron trabajando entre 10 y 15. Dentro de lo malo, eso también ayudó, porque si llegan a ir todos, habríamos acabado con el marisco en una semana».

Por ello, Lino Díaz es pesimista. «Esta campaña se salvó, pero las expectativas son malas. Se ve cría pero no coge talla. El futuro no es nada esperanzador».

Alejandro Pérez, patrón mayor de Cambados, sí hace una lectura positiva del verano. «Los rañeiros encontraron algo más de almeja que el año pasado, y las mariscadoras de a pie tienen marisco. Podemos calificar la campaña como buena porque los precios fueron altos, incluso en especies como el carneiro o el relojito». A modo de ejemplo, apunta que la almeja babosa rozó los 40 euros el kilo, una cotización hasta no hace mucho exclusiva de la fina, y que la japónica se vendió muchos días en Cambados por encima de los 27 euros el kilo.

«Económicamente, han sido los mejores meses del año», sostiene Pérez. Eso sí, también advierte de la carestía de fina que podría producirse pronto. «Los biólogos están encontrando poca de tamaño comercial».