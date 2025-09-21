El PP cambadés reclama medidas ante el mal estado del parque de Torrado

El PP de Cambados reclama al Concello la adopción de medidas preventivas o la clausura del parque infantil de Torrado mientras no se ejecuta la reforma prevista y ante su mal estado. De hecho, la oposición asegura que la «práctica totalidad» de estas áreas del municipio «están sumidas en un estado de total abandono».

Respecto al céntrico parque, su portavoz, Sabela Fole, indica que en las últimas semanas están «recibiendo decenas de quejas por parte de padres» reclamando alguna medida para «evitar un accidente», además de que «se reparen los restantes para que los niños dispongan de alternativas ante el cierre de este recinto».

Y es que su reparación se incluirá en el proyecto de rehabilitación integral del Pazo de Torrado, pendiente de licitación y de un año de duración, financiándose con el Plan Extra de la Diputación, como recordó la popular.

Según Fole, «prácticamente todos presentan tablas podridas, elementos de juegos que no están firmes y se balancean con el movimiento de la mano, la falta de elementos, el suelo en muy malas condiciones, sin agarre y con numerosas hendiduras, juegos rotos y con algunos de sus materiales llenos de óxido y con una constante presencia de suciedad». Una situación que atribuye a una «total desatención» del cuatripartito y que le parece «inadmisible en una prestación básica para los niños» porque «el riesgo de accidente es alto», pero además «se ofrece una muy mala imagen de nuestra localidad», añadió.