Pedaladas solidarias contra el alzhéimer en Corea del Sur

Tras recorrer decenas de miles de kilómetros durante la última década por causas solidarias, como ayudar a los niños de Venezuela, a las personas con discapacidad, a Cáritas o a la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer, el grovense Juan Prieto Cacabelos, más conocido como Pichi, vuelve a subirse a la bicicleta por razones humanitarias.

Esta vez pretende colaborar con la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer (Afasal), con sede en Vilagarcía. Y no se la ha ocurrido mejor idea que dar sus «pedaladas solidarias» en Corea del Sur.

Serán 750 kilómetros a lo largo de una ruta circular que incluye el carril bici «más grande del mundo» y que irá mostrando, etapa a etapa, a través de sus redes sociales y FARO DE VIGO, como ya hizo en las expediciones anteriores.

Es un reto que presenta como «apasionante» y que ha decidido dar a conocer hoy mismo, por conmemorarse el Día Mundial del Alzheimer, promovido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Alzheimer’s Disease International (ADI) para sensibilizar y concienciar a las personas sobre esta enfermedad.

Lanza así su nuevo reto de «Pedaladas Solidarias» a través del decano de la prensa nacional y divulgando un vídeo en el que explica que «más de 800.000 personas padecen alzhéimer y otras demencias en nuestro país»; 47 millones en todo el mundo.

Lanzamiento en el que enumera algunos de los síntomas, como «trastornos del leguaje, agresividad, aislamiento, desorientación, problemas de memoria, incapacidad para razonar, delirios y miedo».

Pero también para incidir en que los enfermos de alzhéimer requieren de especiales cuidados, dedicación y atención por parte de familiares y cuidadores, en muchos casos «desbordados».

Lo que hace Pichi con ello, y con el reto solidario por Corea del Sur que iniciará el 21 de octubre, es tratar de concienciar a la población y destacar el trabajo efectuado por Afasal, cuyo presidente, Marcos Rodal, interviene en el vídeo explicando los servicios que presta su entidad «para mejorar la calidad de vida de los enfermos y afrontar juntos esta enfermedad».

El mismo vídeo en el que aclara que su aventura durará treinta días en los que irá mostrando la riqueza cultural y turística de Corea del Sur, de ahí que incorpore algunas imágenes de los principales atractivos de la República de Corea.

A lo que suma fotografías correspondientes a la presentación del proyecto, con participación del alcalde de O Grove, José Cacabelos, y de algunos arousanos directa o indirectamente afectados por esta enfermedad neurodegenerativa.

Dani Macaco

La misma que cuando fue diagnosticada a su madre llevó a un artista como Dani Macaco a componer una emotiva canción dedicada tanto a ella como a todos los enfermos de alzhéimer, titulada «La memoria del corazón».

«Guarda los sentimientos, mamá, que yo guardaré los recuerdos», es una de las frases de mayor calado de ese conocido tema que pone la banda sonora a esta nueva misión de Pichi, la cual arrancará en la ciudad surcoreana de Incheon, que limita con Seúl, la ciudad más grande de Corea del Sur.

La segunda es Busan, a la que se dirigirá Pichi desde Incheon recorriendo el citado carril bici, considerado por muchos como «el paraíso de los ciclistas».

«Ruta de los Cuatro Ríos»

Esta «Ruta de los Cuatro Ríos», mundialmente conocida y llamada así por seguir el curso de diferentes cauces fluviales, conecta Incheon con Busan, reforzándose con una red de «bici-sendas» alternativas con itinerarios que también recorrerá el ciclista grovense.

De este modo se desplazará a lugares como Chungju, una ciudad de Corea del Sur situada en la provincia de Chungcheong del Norte que está rodeada de montañas y tiene una población estimada de 215.000 habitantes.

Otra de las rutas alternativas a recorrer por Pichi lo llevará a Ciudad de Andong, en la provincia de Gyeongsang del Norte, con una población de casi 185.000 habitantes y situada a los pies de la cordillera Baekdu, atravesada por el río Nakdong y rodeada por el monte Sobaek y el monte Taebaek.

En definitiva, que este recorrido ciclable desde Incheon que sigue los ríos Han, Nakdong, Geum y Yeongsan, permitiendo a los visitantes sellar un pasaporte ciclista para obtener un certificado al llegar a Busan, se convierte en una forma más de recaudar fondos a beneficio de Afasal y, sobre todo, mostrar el trabajo de esta entidad.

Esto supone dar una importante pedalada para concienciar a la sociedad sobre todo cuanto rodea al alzhéimer, ya que es una enfermedad que no solo sufren quienes la padecen, sino que también afecta a sus seres más queridos y cercanos.

27.000 kilómetros en la última década

En la última década, Juan Prieto Cacabelos protagonizó multitud de proezas en su bici –casi 27.000 kilómetros–, muchas con fines solidarios.

Tras recorrer el Camino Francés (814 kilómetros) en 2015, el grovense pedaleó 1.000 kilómetros por la Vía de la Plata en 2017 y recorrió 1.800 en 2018 para llegar desde Suiza a Santiago.

En 2019 cubrió la etapa Lisboa-Fisterra (780) y la Senda del Río Duero (1.284). Al año siguiente completó 1.400 kilómetros en la carretera austral de Chile y dio la vuelta a España (4.175) para, en 2021, circular por el Camino de Guadalupe (304) y completar 2.970 kilómetros de Roma a Santiago, a beneficio de la asociación Anduriña.

También pueden destacarse, entre otras expediciones, los 1.663 kilómetros de Valencia a O Grove, vía Suances, que en 2023 permitieron ayudar a los niños de una escuela venezolana, a través de Cáritas San Vicente, y la ruta circular de Sri Lanka (846) en febrero de 2024, meses antes de hacer 1.760 kilómetros desde Lisboa a Fátima y O Grove.