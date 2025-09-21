La obra de agua de As Carolinas obliga a regular el tráfico por un solo carril

La mejora de la red de abastecimiento en la avenida de As Carolinas requerirá un corte parcial del tráfico entre el lunes y el viernes próximo, anunció ayer el Concello de Vilagarcía. En concreto, los trabajadores de Espina & Delfín estarán en el cruce con la calle Blanco Amor, lo que implicará el cierre de uno de los carriles y la instalación de semáforos de obra para regular el tráfico.

Las obras comenzarán a las 9.30 de la mañana para minimizar las molestias tanto al autobús escolar que sube a Rubiáns como a las personas que acceden a los centros de trabajo por esa vía. «Mientras duren las actuaciones, las paradas de autobús interurbano y escolar se desplazarán unos 50 metros más adelante, en dirección a Pontevedra», explica la administración local. La Policía municipal recomienda a los conductores de camiones y otros vehículos pesados que esta semana prioricen, en la medida de lo posible, el uso de las circunvalaciones.

La primera actuación consistirá en realizar pruebas a ambos lados del cruce para comprobar el estado de las tuberías. Cabe recordar que la primera parte de esta actuación comenzó a finales de julio. En concreto, los trabajadores actuaron en el cruce con la calle de A Coca y en la acera derecha, en dirección a la subida hacia la rotonda de «Man con man».

Esta actuación se debió al mal estado de las tuberías, que se encontraban «al final de su vida útil», según se puede leer en el informe municipal, lo que provocaba constantes roturas, como la ocurrida en la zona en mayo.

Ahora, Espina & Delfín continúa las obras en la zona del cruce, ya que se encuentra debajo de donde se ubican el pozo de registro, las válvulas de corte y la sectorización de la red.

«Estamos esperando a que acabe el verano para continuar con las obras y evitar molestias, ya que somos conscientes de que es una vía muy transitada», explicó la empresa. El Ayuntamiento invirtió unos 50.000 euros en esta actuación. Se trata de una obra muy esperada en Vilagarcía, ya que las averías en la red del agua eran muy frecuentes en esa zona, afectando a decenas de viviendas del centro urbano y los barrios colindantes.