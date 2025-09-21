Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La muestra de Antón Patiño se clausura hoy

La sala Rivas Briones, de Vilagarcía, clausura hoy la exposición pictórica de Antón Patiño. Se trata de una muestra titulada «Cartografía simbólica», en la que el artista plástico, escritor y ensayista realiza un recorrido a su obra desde 1976 hasta la actualidad. La exposición pudo visitarse durante todo el verano, y hoy la sala permanecerá abierta por la mañana.

