Meaño inicia las obras de la calle Herminia Fariña con un plan de tráfico para el colegio
Los niños del autobús y los transportados en coche particular deberán seguir otros itinerarios | La previsión es que la obra termine en noviembre
Mañana lunes se inician las obras de la calle Herminia Fariña, en Meaño, que afectará al tráfico de la comunidad escolar del CEIP As Covas y de pacientes del centro de salud durante dos meses, tiempo que permanecerá cortado este vial sin salida, aunque se han dispuesto alternativas.
Así, desde mañana, a partir de las 9.00 horas los autobuses dejarán a los escolares en la la PO-303 junto a la subida por Herminia Fariña hacia el colegio. Acompañados por cuidadores del transporte y profesores, los niños deberán completa a pie los 150 metros de subida, sirviéndose de un trazado vallado habilitado para su seguridad y lo mismo a la salida y las familias que lleven a sus hijos a pie.
Por su parte, aquellos otros que trasladen a sus hijos en coche deberán desplazarse hasta el lugar de Galiñáns y, desde ahí, subir hasta O Peñón y dejar a los escolares en una cancilla trasera del patio del CEIP, donde les recogerán los profesores a pie de vehículo, sin necesidad de estacionar. Luego, los coches bajarán hacia As Covas a la altura del Pazo de Lis, creando así un circuito en sentido único durante esas horas de entrada y salida del colegio.
Aparcamiento
Cabe recordar que la adjudicación de la obra a la firma Caldevergazo, por parte del Concello de Meaño,fue, en buena parte, por su compromiso de reducir el plazo de entrega de la obra. Así las cosas la previsión es que las obras estén completadas cara al 15 de noviembre.
Por otra parte, esta semana, por medio de una retroexcavadora y una niveladora perteneciente al parque de maquinaria de la Mancomunidade do Salnés, se trabajaba ya en el acondicionamiento del terreno para la construcción de un estacionamiento colindante a la citada calle, el cual no está relacionado con el proyecto en sí de la Rúa Herminia Fariña. El gobierno local lo hace en base a 1.701 metros adquiridos por el Ayuntamiento de Meaño por un coste 45.525 euros.
Suscríbete para seguir leyendo
- Diego Marín: «Mi pan es como Coca Cola, lo imitan, pero es inigualable»
- Desdoblamiento de la vía rápida de A Lanzada, el sueño que puede hacerse realidad
- Rías Baixas hace historia y los furanchos se frotan las manos
- Precintado el taller de pirotecnia de Catoira
- Un hombre armado atraca una gasolinera de Rubiáns
- Así se cotiza Rosalía de Castro: piden seis millones de euros por un solar edificable y con inquilino
- Puente Catoira-Rianxo, las obras de nunca acabar
- San Vicente de Nogueira hará volar de nuevo su avión pirotécnico de madrugada