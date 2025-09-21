Meaño inicia las obras de la calle Herminia Fariña con un plan de tráfico para el colegio

Mañana lunes se inician las obras de la calle Herminia Fariña, en Meaño, que afectará al tráfico de la comunidad escolar del CEIP As Covas y de pacientes del centro de salud durante dos meses, tiempo que permanecerá cortado este vial sin salida, aunque se han dispuesto alternativas.

Así, desde mañana, a partir de las 9.00 horas los autobuses dejarán a los escolares en la la PO-303 junto a la subida por Herminia Fariña hacia el colegio. Acompañados por cuidadores del transporte y profesores, los niños deberán completa a pie los 150 metros de subida, sirviéndose de un trazado vallado habilitado para su seguridad y lo mismo a la salida y las familias que lleven a sus hijos a pie.

Por su parte, aquellos otros que trasladen a sus hijos en coche deberán desplazarse hasta el lugar de Galiñáns y, desde ahí, subir hasta O Peñón y dejar a los escolares en una cancilla trasera del patio del CEIP, donde les recogerán los profesores a pie de vehículo, sin necesidad de estacionar. Luego, los coches bajarán hacia As Covas a la altura del Pazo de Lis, creando así un circuito en sentido único durante esas horas de entrada y salida del colegio.

Aparcamiento

Cabe recordar que la adjudicación de la obra a la firma Caldevergazo, por parte del Concello de Meaño,fue, en buena parte, por su compromiso de reducir el plazo de entrega de la obra. Así las cosas la previsión es que las obras estén completadas cara al 15 de noviembre.

Por otra parte, esta semana, por medio de una retroexcavadora y una niveladora perteneciente al parque de maquinaria de la Mancomunidade do Salnés, se trabajaba ya en el acondicionamiento del terreno para la construcción de un estacionamiento colindante a la citada calle, el cual no está relacionado con el proyecto en sí de la Rúa Herminia Fariña. El gobierno local lo hace en base a 1.701 metros adquiridos por el Ayuntamiento de Meaño por un coste 45.525 euros.